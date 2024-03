Madonna di Trevignano, verdetto definitivo del vescovo sulle apparizioni: “Nulla di soprannaturale” Il verdetto della Commissione diocesana su Trevignano Romano e Gisella Cardia è “constat de non supernatulitate”: le apparizioni sono false. A Trevignano la Madonna non compare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gisella Cardia e il vescovo della diocesi di Civita Castellana Marco Salvi

"Constat de non supernatulitate" è il verdetto della Commissione diocesana di Civitacastellana comunicato dal vescovo Marco Salvi sui fatti di Trevignano Romano. Il decreto mette finalmente chiarezza sulla vicenda di Maria Giuseppa Scarpulla meglio nota come Gisella Cardia, mettendo nero su bianco il fatto che le apparizioni sono false e che sulla collina con vista panoramica sul Lago di Bracciano nel terreno di via Campo Le Rose la Madonna non compare. Nel "decreto Trevignano", che Fanpage.it ha letto, Salvi precisa che "i fedeli devo accettare il giudizio dato dal loro vescovo a nome di Cristo in cose di fede e morale e dargli il religioso assenso del loro spirito".

Il verdetto del vescovo sulle apparizioni di Trevignano Romano

Un verdetto quello firmato oggi, mercoledì 6 marzo 2024, chiaro e rivolto a tutti i cattolici al quale il vescovo di Civita Castellana monsignor Marco Salvi in qualità di ordinario e pastore della diocesi di Civita Castellana, con il compito di giudicare e regolare tutto ciò che riguarda il culto e all'apostolato, come presunte apparizioni e rivelazioni segnalate all'interno del proprio territorio territorio è arrivato "dopo un congruo periodo di attento discernimento, ascoltate le testimonienze provenienti dal territorio e avvalendosi di una di una commissione di esperti, formata da un mariologo, un teologo, un canonista, uno psicologo e della consulenza esterna di alcuni specialisti". Un verdetto che decreta la non soprannaturalità dei fatti in questione (Constat de non supernatulitate) formulato dopo una fervida preghiera "considerata la figura di Maria nella tradizione della Chiesa e nella viva fede del popolo di Dio".