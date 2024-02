Madonna di Trevignano, in un messaggio Gisella si scaglia “contro il comunismo entrato nella Chiesa” In un messaggio della veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia un fantomatico Gesù parla di ideologie politiche e di “comunismo” nella Chiesa cattolica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

In un messaggio della presunta veggente di Trevignano Romano c'è un fantomatico "Gesù" che parla di "ideologie politiche" e di "comunismo nella Chiesa". Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, che a suo dire vede la Madonna comparirle il 3 di ogni mese sulla collina dei rosari con vista sul Lago di Bracciano vicino Roma, ha riportato sul portale associazione Madonna di Trevignano Ets il messaggio del 17 febbraio 2024. Il mittente le si rivolge direttamente chiamandola "Cara figlia e sorella del mio cuore" e firmandosi "Il tuo Gesù".

Un messaggio che Luigi Avella, l'ex fedele di Gisella Cardia, che ha donato volontariamente 123mila euro all'associazione Madonna di Trevignano Ets poi pentendosene, ha definito "un fuoco di artificio messo in campo per stupire i fedeli con gli effetti speciali". Mariologo con titolo accademico, che ha pubblicato due libri consultabili gratuitamente sulla vicenda di Trevignano Romano, con la nostra testata ha fatto una rilessione sul messaggio di ieri: "La novità in assoluto è quella che gli ultimi messaggi vengono corredati di una riflessione. Bisogno di una spiegazione altisonante di qualche prelato, oppure, la consapevolezza di spiegare una visione alquanto incomprensibile".

"Un'apparizione personalizzata"

"Il messaggio è un misto fritto di delirio di onnipotenza e di politica ideologica – commenta l'ex fedele Avella – Intanto, l’apparizione del sabato non è più comunitaria ma personalizzata, ossia ‘a tu per tu con il Creatore'. Accennando al ‘comunismo che è entrato nella Chiesa' si accentua la presenza del male tra i cristiani che hanno bisogno dell’aiuto dei santi di oggi: veggenti che sono invitati a avere “il coraggio di non abbandonare le anime bisognose di conforto e di amore”, dimenticando che in altre occasioni la pseudo apparizione ha affermato che chi abbandona la sacra collina sarà abbandonato".

Atteso il verdetto della Commissione diocesana

Lo scorso 14 febbraio è stato il mercoledì delle Ceneri: "Siamo nella Quaresima – ricorda Avella – e la veggente vuol coniugare la sofferenza con l'esaltazione della sua santità, rinunciando ai messaggi catastrofici". In questo periodo dell'anno che precede la Pasqua infatti Scarpulla sostiene che le stimmate compaiano sul suo corpo, nel frattempo chi segue la vicenda della lacrimazione delle statuette e delle presunte apparizioni di Trevignano si domanda tra quanto arriverà l'esito della Commissione diocesana che da un anno esamina il caso e se Scarpulla verrà convocata per farsi esaminare dai medici. "Il timore della visita medica della commissione sui segni della passione, produce saggezza o paura? Speriamo di conoscere l’esito di questa visita specialistica, veggente disponibile alle direttive della Commissione".