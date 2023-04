Madonna di Trevignano, dalle accuse a Gisella Cardia alla presunta fuga: cosa sappiamo finora Gisella Cardia è la donna di 53 anni che, negli ultimi anni, ha raccontato di aver visto la Madonna, di aver compiuto guarigioni e di aver avuto le stigmate.

A cura di Ilaria Quattrone

Dalle presunte apparizioni della Madonna e fino alle lacrime di acqua e sangue sulla statuetta acquistata nel 2016 a Medjiugorje. Il caso della veggente di Trevignano Romano, Gisella Cardia, sta facendo discutere. E ancora di più, dopo aver appreso di alcune ingenti donazioni a opera di fedeli nei confronti della 53enne e del marito. "I messaggi che Gisella Cardia legge e che dice sia la Madonna a darglieli, sono diabolici", ha raccontato un fedele a Fanpage.it che le ha donato 123mila euro.

Chi è Gisella Cardia, la 53enne che racconta di aver visto la Madonna

Il vero nome di Gisella Cardia è Maria Giuseppa Scarpulla. La donna è un ex imprenditrice che, dopo la bancarotta, si è trasferita dalla Sicilia a Trevignano, comune alle porte di Roma. Ha raccontato di aver le stigmate, di essere rimasta incinta dello Spirito Santo e di aver compiuto guarigioni. Non solo. Ha raccontato di parlare con la Madonna dopo che, nel 2016, aveva comprato a Medjugorje una statua che lacrima acqua e sangue.

La questione del sangue sulla statuetta della Madonna

Il caso sarebbe esploso dopo un esposto, presentato ai carabinieri di Trevignano, a opera di un investigatore privato che avrebbe spiegato che, dopo alcune analisi, il sangue trovato sulla statua sarebbe compatibile con quello di un maiale.

A tal proposito, stando a quanto appreso da Fanpage.it, sembrerebbe che le ultime analisi risalgano al 2016. I risultati però non sarebbero mai stati diffusi. All'epoca dei fatti, la donna e il marito avevano acconsentito al prelievo di Dna sulla statuetta.

La presunta fuga con il denaro dei fedeli

Nel frattempo nella giornata di ieri, domenica 9 aprile, a Fanpage.it alcuni di loro hanno raccontato che la donna, insieme al marito, sarebbe scappata "con un'ingente quantità di denaro" prelevata "dalla banca sia personale che dell'associazione". Avrebbero poi staccato le utenze della casa in affitto e "lasciato l'Italia in macchina, probabilmente hanno raggiunto il cugino di Gisella in Romania".

In un primo momento si credeva che la 53enne si trovasse in un convento di Bassano Romano. Altri credono che si trovi in Polonia e altri ancora in Sicilia. L'avvocata della donna, Anna Orlando, ha invece affermato che la sua cliente non è scappata e che si trova in Italia: "Vive asserragliata con la paura di essere attaccata. Non è questo il caso, ma anche se si fosse allontanata per Pasqua come tantissimi altri italiani, dove sarebbe il problema?".

Su questo caso l'amministrazione comunale di Trevignano ha preso le distanze. Il vescovo Marco Salvi ha invece annunciato l'avvio delle indagini per fare chiarezza. L'8 maggio la 53enne sarà attesa all'udienza del Tribunale di Civitavecchia.