Madonna di Trevignano, la veggente Gisella Cardia oggi non partecipa alla preghiera con i fedeli

A cura di Alessia Rabbai

Gisella Cardia non ha partecipato oggi alla preghiera al campo dei rosari con i fedeli a Trevignano Romano, "come auspicio per andare in direzione di una riconciliazione con la Chiesa cattolica". A renderlo noto sono stati i suoi fedelissimi, con la lettura di un comunicato stampa nel primo pomeriggio. I fedeli riuniti nel terreno in via Campo Le Rose, hanno pregato lo stesso il rosario senza di lei e hanno fatto una pausa, quando la veggente si prepara ad attendere l'"apparizione", e i pellegrini raccolti nel campo si stringono in silenzio.

I fedeli radunati in preghiera hanno fatto un minuto di raccoglimento e di silenzio tra la terza e la quarta decina del rosario, quando solitamente Gisella si inginocchia e alza gli occhi verso il cielo, per poi sedersi e scrivere su un quaderno "il messaggio celeste" che le rivelerebbe, a suo dire, la Madonna.

I fedeli in preghiera il 3 aprile 2024 senza Gisella Cardia

Gisella Cardia non disobbedisce al vescovo

"Gisella Cardia non sarà presente alla preghiera del 3 aprile 2024 per dimostrare la sua comunione con la chiesa di Cristo, auspicando di poter aprire un nuovo dialogo con il vescovo di Civita Castellana" legge una fedele. Scarpulla non sarà presente oggi sulla collina di Trevignano, prosegue la nota, ma i pellegrini che hanno raggiunto il luogo per incontrarla pregheranno comunque. "Gisella chiede a tutti i fedeli di accompagnare questo delicato momento con la preghiera, significando che il suo cammino non si ferma, ma al contrario continua, in obbedienza alla voce dello Spirito, che invita a un tempo di silenzio e preghiera. Dio vi benedica tutti".