Madonna di Trevignano, la consulente di Gisella Cardia contro Giardina: “Sulla statua anche DNA di ignoti”

Maria Giuseppa Scarpulla e il reperto della statuetta della Madonna

"Sulla statua della Madonna e sul quadro di Cristo c'è il DNA di altre persone ignote oltre a quello di Gisella Cardia". La consulente di parte di Maria Giuseppa Scarpulla, ha pubblicato le osservazioni sulla perizia di genetica forense fatta da Emiliano Giardina sul sangue. Ieri in camera di consiglio nell'ambito dell'incidente probatorio al Tribunale di Civitavecchia la giudice delle indagini preliminari Vittoria Sodani non ha ascoltato Marina Baldi, che ha però depositato la sua relazione.

La consulente, incaricata dagli avvocati Giuseppe Marazzita e Solange Marchignoli, difensori dei coniugi Cardia, ha stilato una ventina di pagine di commento sugli accertamenti tecnici fatti da Giardina il 19 novembre del 2024. Scarpulla e il marito Gianni Cardia sono indagati per truffa aggravata e continuata in concorso per un presunto giro di donazioni in merito alla vicenda di Trevignano Romano. Una "battaglia" tra periti: Baldi ha risposto alle affermazioni di Giardina, che ha dichiarato come "chiaramente il sangue appartenga a Scarpulla e solo a lei, senza alcun dubbio".

"Sulla statua profili misti appartenenti a due sconosciuti"

La genetista forense Maria Baldi è convinta che per quanto riguarda il DNA di Gisella Cardia presente sulla statua non si possa parlare di DNA da sangue, ma che sia più corretto parlare che sulla statua "vi è sangue, e che inoltre c'è il DNA dell'indagata". Per Baldi è più probabile che "il DNA di Scarpulla provenga da cellule epiteliali – dovute al contatto ndr – o da saliva, in quanto negli anni ha ripetutamente toccato e baciato i due oggetti religiosi".

"Dalla lettura dei profili ottenuti dalle analisi fatte dal perito – scrive Baldi – risulta chiaramente evidente che il profilo di Scarpulla è presente in quasi tutte le campionature esaminate. Fanno eccezione unicamente due delle campionature consegnate dagli indagati nel 2016 – fa riferimento alla relazione dei carabinieri del Ris – dove risultano presenti profili misti appartenenti a sconosciuti (individui ignoti). Quindi due tamponi su quattro hanno materiale di estranei.

"Il DNA di Scarpulla non deriva dal sangue"

Baldi spiega che: "Appare evidente che il DNA dell’indagata, pur presente in quantità considerevoli, non deriva dal sangue. Lo stesso DNA misto, con componente maggioritaria appartenente all’indagata è presente nelle altre campionature fatte Giardina sui due oggetti. Anche in questi casi il profilo maggioritario appartiene alla Scarpulla, e gli altri alleli sono scarsamente rappresentati: in un punto di un reperto c'è una concentrazione consistente per gli alleli della Scarpulla e molto più ridotta negli alleli estranei". Il sangue per la perita Baldi potrebbe appartenere ai profili minoritari di ignoti.

È necessario valutare con attenzione l’ipotesi che il DNA di Scarpulla sia sui reperti in conseguenza di normalissime e reiterate attività di anni su tali oggetti sacri di manipolazione e preghiera, e che invece il sangue appartenga a un terzo soggetto, ma che nel corso di diversi anni verosimilmente si è degradato, riducendo il quantitativo di DNA dei soggetti ignoti. La letteratura scientifica documenta che in caso di mistura di DNA, qualora la traccia sia composta da fluidi diversi, è sufficiente che uno dei fluidi componenti la mistura sia sangue, per dare la positività al test Hexagon OBTI, anche se non tutti i contributori potrebbero aver rilasciato proprio del sangue con il contatto ma altro tipo di traccia come sudore, saliva, lacrime". Ora spetta al pubblico ministero esprimersi sulla richiesta di un eventuale rinvio a giudizio dei coniugi Cardia oppure sull'archiviazione. Ciò che deciderà lo sapremo probabilmente già nei prossimi giorni.