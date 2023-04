La veggente di Trevignano parla da Bruno Vespa e dice che il sangue della Madonna è vero La versione di Gisella Cardia, la ‘veggente di Trevignano’, intervistata da Bruno Vespa nel corso del suo programma ‘5 minuti’.

A cura di Enrico Tata

Gisella Cardia, la ‘veggente di Trevignano', è stata intervistata da Bruno Vespa nel corso del suo programma ‘5 minuti'. Al giornalista ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alle presunte lacrime della sua statuetta della madonna: "La prima volta è stato ad aprile 2016, abbiamo portato questa statuina da Međugorje. Dopo il nostro rientro ha pianto prima lacrime bianche e poi lacrime di sangue. Da due anni non piange, la madonna ha pianto due anni fa lacrime di sangue e poi non ha più pianto. A volte ho chiesto per favore se poteva dare soltanto il segno della sua presenza davanti a persone molto scettiche e lei ha lacrimato qualche volta lacrime bianche sugli occhi, ma io non tocco gli occhi, ci mancherebbe".

Nei giorni scorsi è emerso che dai risultati dei primi esami svolti dai carabinieri sembrerebbe che le lacrime della statuetta della madonna siano di sangue di maiale. Per il momento, però, non c'è alcuna fonte ufficiale che possa confermare questa tesi. Sicuramente, però, sono stati eseguiti esami scientifici nel 2016, i cui risultati non sono stati mai resi pubblici.

Questa la versione di Cardia: "Il fatto delle lacrime di sangue di maiale è un pensiero che ha avuto un giornalista di Mediaset. Il sangue è stato analizzato dai carabinieri del Ris in presenza del vescovo e ci hanno anche chiesto a me e mio marito un campione di dna. Le analisi sono state fatte nel 2016, ma i risultati non sono stati ancora divulgati".

"Ci vuole rispetto per la sensibilità religiosa: è legittimo credere, ma anche non credere rispetto a questo fenomeno come ad altri, come per esempio il sangue di San Gennaro. L'importante è che non venga ferita la dignità di una persona, Gisella Cardia, e che non vengano raccontate menzogne", ha dichiarato l'avvocato Giuseppe Marazzita, che assiste la signora.