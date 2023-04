Madonna di Trevignano, il vescovo Salvi presto presenterà una prima relazione degli esperti Sul fenomeno della statuetta della Madonna di Trevignano che piange lacrime e sangue il vescovo Marco Salvi ha detto che nei prossimi giorni verrà presentata una prima relazione.

A cura di Alessia Rabbai

Marco Salvi, il vescovo della diocesi di Civita Castellana ha fatto sapere che nei prossimi giorni verrà presentata una prima relazione sull'indagine in corso rispetto al fenomeno della statuetta della Madonna che piange lacrime e sangue acquistata a Medjugorje da Gisella Cardia e dal marito Gianni. Impegnata sul caso c'è una Commissione di vari esperti, tra i quali un mariologo, un esorcista, uno psicologo, un teologo, un canonista, che "stanno lavorando proficuamente" spiega Salvi, per far luce su quanto accade dal 2016 a Trevignano Romano, sul Lago di Bracciano.

Nelle mani della Chiesa cattolica ci sarebbero già i risultati delle prime e uniche analisi svolte dai carabinieri nel 2016, che le hanno depositate in Curia e i cui risultati ad oggi non sono stati divulgati. L'Istituzione ecclesiastica per esprimersi su fenomeni di questo tipo ha tempi lunghi, che prevedono il convolgimento di esperti di vario tipo e accertamenti in base alcuni criteri. Quando si parla di presunte apparizioni con messaggi ai fedeli ad esempio, come appunto avviene – a detta della veggente – il giorno 3 di ogni mese nel terreno di via Campo delle Rose, è necessario verificare che questi ultimi siano congrui alla dottrina della Chiesa cattolica e alle Sacre Scritture.

La verità sul sangue nelle analisi del 2016

Nelle ultime settimane è stata diffusa a mezzo stampa l'ipotesi che il sangue comparso sulla statuetta della Madonna di Trevignano sia di maiale per "consistenza, colore, densità". Un'informazione sulla quale Fanpage.it non ha trovato riscontri, ma solo smentite. Prima tra tutte quella dei carabinieri, i quali rispetto alla notizia hanno spiegato di non aver ricevuto alcun mandato per nuove analisi, che non sono attesi dunque esiti di alcun tipo perché semplicemente gli unici prelievi e risultati sono quelli già depositati, che risalgono al 2016 e di cui è in possesso la Curia.

E a smentirlo è stata anche la stessa Gisella Cardia, che intervistata da Bruno Vespa nel corso del suo programma ‘5 minuti': "Il fatto delle lacrime di sangue di maiale è un pensiero che ha avuto un giornalista di Mediaset. Il sangue è stato analizzato dai carabinieri del Ris in presenza del vescovo e ci hanno anche chiesto a me e mio marito un campione di dna. Le analisi sono state fatte nel 2016, ma i risultati non sono stati ancora divulgati".