Ferdinando D’Urbano scomparso da Tivoli, l’appello: “Aiutateci, deve assumere farmaci per il diabete”

Ferdinando D’Urbano

Ferdinando D'Urbano è scomparso da Tivoli. Del sessantasettenne non si hanno più notizie da mercoledì 27 agosto scorso, quando si è allontanato dalla sua abitazione in zona Prati di Ghiaccio e non è più rientrato. I famigliari non vedendolo e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, preoccupati ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che lo stanno cercando.

I suoi cari hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi: "Aiutateci a ritrovare Ferdinando, deve assumere farmaci per il suo diabete". È necessario ritrovarlo presto, perché deve prendere delle medicine dato il suo stato di salute, dunque chiediamo ai lettori di fare la massima attenzione. Ha già trascorso due notti fuori casa, la speranza è che stia bene e che i suoi cari possano riabbracciarlo presto.

L'identikit di Ferdinando D'Urbano

Al momento della scomparsa Ferdinando D'Urbano aveva sessantasette anni. È alto 1,78 metri e pesa 80 chili. Ha occhi marroni e capelli bianchi ed è in gran parte calvo. L'ultima volta in cui è stato visto Ferdinando inossava jeans azzurri, maglia a righe orizzontali celesti e blu. Le zone da attenzionare particolarmente sono Tivoli e i Comuni limitrofi, ma potrebbe essersi spostato anche a Roma, utilizzando i mezzi pubblici. Dunque è necessario fare attenzione anche alle stazioni ferroviarie e alle fermate degli autobus, dove potrebbe trovarsi di passaggio.

Al momento da quanto si apprende non risultano avvistamenti. Chiunque l'abbia visto è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi per le segnalazioni chiamando il 388 189 4493. Ogni informazione può rivelarsi utile a ritrovarlo.