Famigliole di topi all’Esquilino: residenti denunciano il degrado a due passi dalla stazione Termini Il video pubblicato su un gruppo Facebook del quartiere: “Via Napoleone III, 05 settembre 2022 ore 20.15, topi così “ben nutriti” che sembrano castori. Questa è la realtà”.

A cura di Enrico Tata

Famigliole di topi si cibano dei rifiuti abbandonati in strada all'Esquilino, tra piazza Vittorio Emanuele e la stazione Termini, nel cuore di Roma. I roditori sono stati segnalati in diverse strade del rione e molti residenti hanno denunciato sui gruppi social lo stato in cui versano alcune vie del quartiere. Nel video pubblicato sul gruppo Facebook ‘Sei dell'Esquilino se…' si vede un gruppetto di ratti che pasteggia tra le buste della spazzatura lasciate per terra. "Via Napoleone III, 05 settembre 2022 ore 20.15, topi così "ben nutriti" che sembrano castori. Questa è la realtà", la didascalia che accompagna il video.

Sono molti i commenti dei residenti, come quello della signora Paola: "Non ci sono ancora cassonetti in via Napoleone III. Perché non li mettono urgentemente prima della tragedia?I cani la sera non possono più scendere. Ma neanche i bambini, gli anziani.È uno schifo!!!". E ancora: "Son previste delle derattizzazioni nel Rione Esquilino? Siamo circondati da famiglie di topi.. Quasi in ogni strada.. Bisogna agire subito! A quando la rivoluzione del ritiro spazzatura per le attività commerciali? Non si può continuare così". "Venite a vedere via Filippo Turati. via Cappellini. Pieno di famiglie di topi da paura. Cosa si può fare?". Scrive Alessandra: "Uno mi è entrato in casa (terzo piano) dai ponteggi sulla facciata, e ancora non sono riuscita a mandarlo via".

Intanto negli scorsi giorni è cominciata la sostituzione dei cassonetti vecchi: "Piazza Vittorio ed il rione Esquilino finiscono spesso per essere additati come luoghi in cui si fatica a contrastare il degrado. Per questo abbiamo deciso d’intervenire, compiendo quello che consideriamo solo un primo passo. In accordo con la presidente Bonaccorsi e con i presidenti delle commissioni ambiente e rifiuti, abbiamo chiesto all’Ama d’intervenire sul sistema di raccolta stradale", ha spiegato l’assessore all’ambiente del Municipio I Stefano Marin.