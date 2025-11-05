Fabio D’Agostino scomparso da Tivoli: “Potrebbe avere bisogno d’aiuto, deve prendere farmaci”

Fabio D’Agostino

Fabio D'Agostino è scomparso da Tivoli, in provincia di Roma. Del quarantaquattrenne non si hanno notizie da venerdì scorso 31 ottobre, quando è uscito dall'abitazione in cui vive alle porte della Capitale e si è allontanato, senza fare ritorno. I famigliari non vedendolo tornare hanno dato l'allarme, denunciandone l'allontanamento alle forze dell'ordine.

Hanno poi lanciato un appello attraverso l'associazione Penelope Lazio Odv, che offre sostegno e aiuto ai famigliari ed amici delle persone scomparse. "Aiutateci a torvare Fabio, potrebbe avere bisogno di aiuto. Deve assumere una terapia farmacologica". Fabio ha già trascorso fuori casa quattro notti, la speranza è che stia bene e che i suoi cari possano riabbracciarlo presto.

L'identikit di Fabio D'Agostino

Fabio D'Agostino ha quarantaquattro anni, è alto 1.72 metri e pesa 65 chili, di corporatura media. Ha capelli di colore castano scuro e occhi verdi. Quando si è allontanato da casa indossava una tuta acetata di marca Adidas di colore nero con strisce arancioni lungo braccia e gambe, scarpe da ginnastica e un cappellino scuro degli New York Yankees. Come segni di riconoscimento ha una cicatrice sotto il labbro, visibile solo senza barba e ha un passo claudicante. Si è allontanato da Tivoli e potrebbe essersi diretto a Roma.

Le zona da attenzionare particolarmente sono Ponte Mammolo, Tiburtina, le fermate della metropolitana e degli autobus. Fabio infatti potrebbe essersi spostato con i mezzi pubblici e trovarvisi di passaggio. Chiunque lo vedesse è pregato di contattare subito il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure Pronto Penelope sempre attivo, anche su WhatsApp e in forma anonima al 339 6514799. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarlo.