Esplosione a Roma, morto il dipendente della pompa Gpl: aveva ustioni su oltre metà del corpo Claudio Ercoli, ispettore per conto Eni e dipendente della stazione di servizio, era quello che aveva riportato le ferite più gravi nell'esplosione del distributore Gpl in via Gordiani. Il decesso all'ospedale Sant'Eugenio.

A cura di Natascia Grbic

C'è una vittima dell'esplosione del distributore Gpl di via Gordiani a Roma: è Claudio Ercoli, ispettore Eni, ricoverato da giorni all'ospedale Sant'Eugenio. Ercoli aveva riportato ustioni sul 55% del corpo: purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni. L'uomo, quando è avvenuta la terribile esplosione che ha devastato un'intera area della capitale, si trovava all'interno della stazione di servizio, stava effettuando una verifica tecnica sulla cisterna. Lo scoppio e le fiamme lo avevano preso in pieno, provocando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Il decesso sarebbe avvenuto nella notte a causa di uno shock termico irreversibile.

Oltre a Ercoli è rimasto gravemente ferito anche Mauro Bagaglini, il 57enne conducente dell'autocisterna. Ha delle problematiche di salute pregresse e ustioni sul 25% del corpo. Ricoverato al reparto Grandi Ustionati del Sant'Eugenio, Le sue condizioni di salute sono considerate critiche.

Il comunicato dell'Asl Roma 2

La ASL Roma 2 comunica con profondo rammarico che, alle ore 11.30 di oggi, è deceduto il paziente ricoverato a seguito del grave incidente avvenuto nei giorni scorsi presso un distributore di carburante. L’uomo, che aveva riportato ustioni estese di 3 grado sul 55% del corpo, era stato sottoposto nella giornata di ieri a un complesso intervento di innesto di cute omologa. L’equipe medica e chirurgica ha messo in atto ogni possibile trattamento intensivo e specialistico, ma le condizioni cliniche del paziente sono progressivamente peggiorate, fino al decesso, causato dalla gravità delle lesioni riportate. Rimane invece ancora in condizioni critiche, ma stabili, l’altro paziente coinvolto, che presenta ustioni sul 25% del corpo. La prognosi resta riservata. La Direzione Aziendale esprime la propria vicinanza alla famiglia della vittima e il pieno supporto ai professionisti sanitari che stanno proseguendo senza sosta nell’assistenza al secondo paziente".