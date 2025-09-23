Esce per andare a scuola e scompare: ricerche in corso da una settimana a Roma per rintracciare Cristiana

Cristiana, 16 anni, è uscita di casa per andare a scuola nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Era il 16 settembre e da quel momento nessuno l’ha più vista.

Immagine da Facebook

Cristiana, 16 anni, è uscita di casa una settimana fa per andare a scuola, ma non è mai più tornata. Non si hanno più tracce da sette giorni esatti dell'adolescente, sparita il 16 settembre scorso da Tor Bella Monaca, quartiere alla periferia est della capitale. La giovane era uscita per raggiungere la scuola, ma non è mai arrivata in classe.

A denunciarne la scomparsa ai carabinieri, il giorno stesso della scomparsa, è stata la mamma. Vista l'assenza prolungata, è poi stato attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse.

Come era vestita il giorno della scomparsa

Il 16 settembre scorso Cristiana ha lasciato la propria abitazione ma non è mai arrivata a scuola. È alta circa un metro e sessanta, occhi castani e capelli rossi. Come altri segni di riconoscimento, ha un piercing sul naso e una piccola cicatrice sulla fronte. Quando è uscita di casa indossava un top fucsia, un paio di jeans neri larghi, delle scarpe da ginnastica e uno zaino nero con disegnate sopra delle ciliegie. Al momento della scomparsa non aveva con sé i propri documenti e il suo cellulare risulta spento dal 16 settembre.

I familiari dell'adolescente hanno lanciato un appello alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto?. Per ritrovarla, oltre agli appelli, è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, il cui obiettivo è rendere più efficiente l'attività di ricerca coordinando tutti gli enti della provincia o, nel caso di Roma, della città metropolitana. Non sono coinvolte solo le forze dell'ordine, ma anche i comuni, le aziende sanitarie locali (Asl) e le aziende pubbliche come Ama, Atac e Cotral.

La vicinanza dell'assessora Lucarelli alla famiglia

Per provare a dare forza all'appello dei familiari di Cristiana ha parlato anche l'assessora alle Attività produttive, Pari opportunità e all’attrazione investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli: "Voglio esprimere la mia più profonda vicinanza alla famiglia di Cristiana, non riesco neanche a immaginare la loro angoscia: il mio pensiero va a loro – ha fatto sapere – Roma Capitale è vicina alla comunità di Tor Bella Monaca e mette a disposizione i propri servizi sociali e la rete territoriale per garantire alla famiglia ogni possibile forma di sostegno. L’auspicio è che Cristiana possa tornare presto a casa, sana e salva, e che questa terribile attesa trovi al più presto una risposta positiva".

L'invito, a chiunque l'abbia vista o abbia informazioni utili, è quello di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112.