Esce per allenarsi e non torna a casa, dopo ore di ricerche si presenta in Questura: sta bene

Si è allontanato da Tagliacozzo, in Abruzzo, dove si trovava con la famiglia in vacanza. Dopo ore di ricerche e un avvistamento a Roma, nella sua sua città, si è presentato in questura a Napoli e sta bene.

"Doveva rientrare a casa verso l'ora di cena, ma non lo ha fatto". A lanciare l'appello per la scomparsa del ragazzo, è stato suo padre che, nella giornata di ieri, giovedì 14 agosto 2025, ha chiesto se qualcuno avesse visto il figlio maggiore.

"È uscito nel primo pomeriggio da solo per fare sport, come è abituato a fare quando si trova a Tagliacozzo". Il ragazzo, di Roma, si trovava in Abruzzo in vacanza con la famiglia, quando si è allontanato senza più fare ritorno a casa. La preoccupazione della famiglia è alta, ha immediatamente sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Tagliacozzo: da ore si sta cercando di rintracciare il giovane. Le ricerche adesso sembrano essersi spostate fra la Capitale e Napoli. Ed è proprio nel capoluogo partenopeo che il ragazzo si è presentato in Questura autonomamente. "Sta bene! Ora possiamo interrompere le ricerche, grazie a tutti".

Come riconoscere il giovane: come è fatto e cosa indossava alla scomparsa

Capelli castani, corti e ricci. Occhi marroni. Un accenno di barba e labbra carnose. "Vi inserisco una sua foto recente", ha precisato il padre del giovane nelle righe utilizzate per lanciare l'appello e le ricerche. Al momento della scomparsa era vestito con un completo sportivo. Indossava dei pantaloncini scuri e canottiera scura.

L'appello del papà: "Aiutateci a ritrovarlo"

"Volevo sapere se per caso in giornata avete incrociato mio figlio più grande Davide. È uscito nel primo pomeriggio da solo per fare sport, come è abituato a fare quando si trova a Tagliacozzo. Doveva rientrare a casa verso l'ora di cena ma non l' ha fatto – ha spiegato il padre del giovane in un post sui social network – Era uscito verosimilmente con una bicicletta pieghevole (che generalmente si usa per trasportarla sui treni, lui la utilizza anche per Tagliacozzo). L' ultima geolocalizzazione del cellulare (via del Gallo – Colle Pelacchi- una delle due celle telefoniche, questa è dietro via Cupa) lo dà a Tagliacozzo alle 15:15 circa. Da allora gli si è spento il telefono cellulare. Già avvisata la Caserma dei Carabinieri di Tagliacozzo che ha comunicato il tutto anche ai carabinieri di Avezzano. Chiamati anche i due pronti soccorso ma con esito negativo".

Le ricerche ancora in corso

La denuncia è stata sporta immediatamente alla stazione dei carabinieri di Tagliacozzo, in Abruzzo, dal luogo in cui è sparito il giovane. I militari hanno subito allertato anche i colleghi della vicina città di Avezzano. Nelle ultime ore, sono arrivate segnalazioni di avvistamenti del giovane a Roma. Per questa ragione sono state sospese le ricerche a Tagliacozzo, dove è stato attivato il C.O.C., attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), per coordinare gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione.

A Roma, invece, la prefettura sta attivando il piano provinciale per le ricerche che, secondo gli ultimi aggiornamenti, stanno continuando fra la capitale e la zona più a sud. "Grazie mille a tutti coloro che stamattina hanno effettuato le ricerche, siete stati eccezionali. Ora cerchiamo di effettuare altre ricerche tra Roma e Napoli", ha scritto. Ed è lì che si è presentato in questura autonomamente.