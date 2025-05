video suggerito

Esce da scuola e scompare nel nulla a 16 anni, si cerca Cristian. L'appello della zia: "Aiutateci" C'è grande apprensione per Cristian, ragazzo di 16 anni scomparso nel pomeriggio di oggi dopo essersi allontanato da Ostia. L'appello della zia online: "Aiutateci".

A cura di Beatrice Tominic

Il ragazzo scomparso.

"Se lo vedete vi prego di contattarmi". Questo l'appello della zia di Cristian, il ragazzo di 16 anni scomparso nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio 2025. In queste ore sono numerosi gli appelli e le richieste di aiuto per ritrovare il ragazzo. C'è molta apprensione da parte della famiglia che, nelle ultime ore, si è rivolta alle autorità per sporgere denuncia.

Il giovane è uscito di casa, è andato a Ostia questa mattina, giovedì 8 maggio 2025, dove frequenta un istituto tecnico. Poi, verso le 14, si è allontanato dal quartiere del litorale. E, da quel momento, il sedicenne è sparito nel nulla. "Condividete il più possibile – ha scritto – È mio nipote".

Cristian scomparso a 16 anni da Ostia

"Si è allontanato oggi (giovedì 8 maggio 2025, ndr) dopo le 14:00 da Ostia, ma abita a Fiumicino – precisa nell'appello – Ha 15 anni. Vi prego, se lo vedete contattatemi". Come ogni giorno, questa mattina ha raggiunto la scuola che frequenta. Poi, all'uscita, si è allontanato da compagni e amici. Ma non è più tornato a casa. "L'ultima posizione è stato sul lungomare altezza in Cristoforo Colombo, in direzione dei cancelli – si legge in un altro appello sempre diramato tramite social – Se lo avete visto fateci sapere per favore", dicono facendo riferimento alla cella telefonica a cui si è agganciato il telefonino del sedicenne.

Soltanto ore più tardi è stato possibile risalire a una nuova posizione geografica. Stavolta risulta agganciato alla cella di Garbatella, verso le 19.30. Non sappiamo dove si trova adesso, ma non escludiamo che possa trovarsi ancora nel quartiere di Roma sud ovest o nelle sue vicinanze.

Come riconoscere Cristian e cosa indossava quando è scomparso

Il sedicenne è alto un metro e 72 centimetri e pesa sui settanta chili. Capelli biondo scuro e occhi azzurri, porta un orecchino a cerchietto con un pendente a forma di spada all'orecchio sinistro. Al momento della scomparsa, il quindicenne indossava una giacchetta nera, una maglietta color crema, jeans bianchi strappati e, ai piedi, scarpe beige.

L'appello del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, che sta seguendo il caso, è quello, in caso di avvistamento o altre segnalazini, di contattare le forze dell'ordine al numero di emergenza unico 112 o il numero delle segnalazioni del comitato stesso: 388 189 4493.