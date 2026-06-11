Si toglie la vita a 16 anni a Rocca Priora, lo zio: “Sognava un mondo di pace, chiediamo silenzio e preghiere”

Al momento nessuna evidenza di problemi a scuola nelle indagini sul suicidio di un ragazzo di 16 anni a Rocca Priora, in provincia di Roma. La famiglia: “Se si sa che non si avranno mai le risposte, inutile porsi le domande”.

Foto da Comune di Rocca Priora

Il dolore ha attanagliato tutta Rocca Priora, nella città metropolitana di Roma, a partire dalla mattina di giovedì 11 giugno, quando si è diffusa la notizia della morte di un ragazzo di 16 anni. Il giovane si è tolto la vita martedì 9 giugno. Intanto la procura della Repubblica di Velletri ha aperto, come atto dovuto, un fascicolo d'inchiesta per istigazione al suicidio contro ignoti. Secondo quanto filtra dalle indagini, non sarebbe emerso nessun collegamento che possa far ipotizzare bullismo o problemi a scuola.

Lo zio del 16enne: "Sognava un mondo di pace"

Un'ipotesi a cui sembrerebbe credere anche la famiglia: "Nessuno, tranne lui, sa cosa lo abbia indotto a quel gesto – ha scritto sui social lo zio -. Se si sa che non si avranno mai le risposte pensiamo sia anche inutile porsi le domande, ed affrontare con la massima serenità possibile il lutto, già straziante di per sé". Sempre lo zio descrive il 16enne come un ragazzo che "sognava un mondo di pace ed in pace, da quando è nato, e credo sia bello onorarlo per così come è stato, seminando pace e serenità, perdonando fino a dove si riesce".

I carabinieri hanno sequestrato una lettera lasciata ai genitori prima di morire e il telefono cellulare del sedicenne, che frequentava il secondo anno del liceo classico statale Marco Tullio Cicerone di Frascati. "Tutta la comunità scolastica del liceo esprime il più sentito cordoglio e si stringe in un grande abbraccio attorno alla famiglia", si legge in un comunicato dell'istituto, che intanto ha convocato studenti, famiglie e insegnanti per comunicare la notizia e ha predisposto un servizio straordinario di supporto psicologico per aiutare la comunità scolastica sconvolta dalla notizia.

Il ragazzo si è tolto la vita a poche ore dalla fine della scuola. Una coincidenza che ha portato molti a chiedersi se ci siano stati episodi di bullismo o altri disagi personali a spingere il minore a questo gesto. Ma la famiglia, tramite lo zio, ha fatto sapere di volere, in questo momento devastante, solo "amore, dolore, preghiera, affetto, vicinanza, riflessione e anche un po' di silenzio".