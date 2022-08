Er Brasiliano “drogato e derubato” a Formentera: “Ghb nel mio drink” Il racconto del Brasile: “È stata davvero un’esperienza orribile. La mattina dopo mi sono ritrovato disteso a terra”.

A cura di Enrico Tata

Massimiliano Minnocci, noto sui social come "Er Brasile", sarebbe stato drogato e derubato durante la sua vacanza a Formentera. Ha raccontato la sua esperienza su Instagram e poi al giornale Mowmag. Stando a quanto sostiene l'influencer, il furto sarebbe avvenuto in un locale di Es Pujols, uno dei più famosi. Là gli sarebbe stato offerto da bere, ma evidentemente, sostiene ‘il Brasiliano', qualcuno ha messo la droga dello stupro nel suo drink. Con sé non aveva gioielli e catenine, ma soltanto il suo borsello con dentro 8 mila euro in contanti.

"È stata davvero un’esperienza orribile", ha raccontato. "La mattina dopo mi sono ritrovato disteso a terra. Per fortuna avevo lasciato il mio orologio, del valore di 100mila euro, e il simbolo in brillanti del Brasile, altri 25mila euro, in stanza. Altrimenti avrei perso quasi 130 mila euro. Quindi mi hanno fregato solamente il portafoglio. Dentro c’erano 8mila euro…Penso mi abbiano messo qualcosa nel bicchiere, tipo droga dello stupro. La mattina dopo però avevo un forte mal di testa. Ma sono stati anche magnanimi, se così si può dire, visto che nel portafoglio hanno lasciato tutto: passaporto, carta d’identità… Tranne i soldi, certo. E aggiungo pure questo: sono convinto sia una pratica diffusa, derubare in tale modalità. Sono professionisti. Individuano chi ha facoltà economiche e poi lo ripuliscono. Ho chiesto aiuto ai miei amici intimi, e per fortuna un angelo mi ha aiutato in tutto e per tutto, visto che non avevo più un soldo in tasca per tornare a casa. A Formentera gira tanta droga, non bevete nulla che non esca dal vostro bicchiere, sono cose che non dovrebbero esistere".

La scorsa estate Minnocci era stato protagonista di un'aggressione avvenuta sull'isola di Ponza. In evidente stato di alterazione, aveva aggredito alcuni passanti all'esterno del locale e poi si era scagliato contro le forze dell'ordine. Ricevette una denuncia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Anche in quel caso, però, fu derubato, almeno stando al suo racconto: "Mi hanno rubato il denaro che avevo nel mio marsupio".