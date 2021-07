Dopo la notte di follia il Brasiliano: “Chiedo scusa a Ponza ma dopo il caos sono stato derubato” Dopo la notte di follia a Ponza l’influencer conosciuto come il Brasiliano torna sull’accaduto e denuncia di essere stato derubato di denaro contante e di diversi effetti personali “alla fine di tutto”, lasciando intendere che gli autori del furto sarebbero stati gli uomini delle forze dell’ordine intervenuti per fermarlo.

A cura di Redazione Roma

Massimiliano Minnoci, l'ultras neofascista diventato influencer di Instagram con il nome di Brasiliano, è tornato ancora una volta a essere protagonista delle cronache dopo una notte di follia Ponza. In evidente stato di alterazione avrebbe aggredito dei passanti all'esterno di un locale sull'isola di Ponza, per scagliarsi contro le forze dell'ordine. Fermato e rilasciato a piede libero con una denuncia per violenza e resistenza pubblico ufficiale, si è visto anche notificare con un foglio di via di tre anni dall'isola pontina. Oggi, due giorni dopo i fatti, ha commentato sui social i fatti

Il Brasiliano non si è limitato però a chiedere scusa per quanto accaduto, come in effetti si sarebbe aspettato, ma ha raccontato di essere stato derubato di denaro e di altri effetti personali contenuti nel suo marsupio, lasciando infine intendere che sarebbero stati proprio gli uomini delle forze dell'ordine intervenuti sul posto a derubarlo.

Dopo la notte brava a Ponza le accuse del Brasiliano

Ecco cosa ha scritto Minnocci raccontando cosa sarebbe a suo dire accaduto: "Mi limito soltanto a chiedere scusa al paese di Ponza ed ai suoi abitanti, però devo dire una cosa molto sgradevole che mi è successa, alla fine di tutto sono stato derubato in mezzo al caos di marsupio di Fendi, mascherina Luis Vuitton, occhiali Ray Ban ed una discreta somma di denaro in contante. Le carte e i documenti li hanno rimessi dentro il marsupio Adidas, perché deduco che questi infami abbiano avuto tutto il tempo del mondo, perciò meditate su chi è stato. Un ladruncolo qualsiasi avrebbe rubato tutto il marsupio direttamente".