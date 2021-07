Notte di follia per il Brasiliano a Ponza: semina il panico fuori un locale, arrestato Notte brava per Massimiliano Minnocci, meglio noto come Il Brasiliano, diventato una star di Instagram. Denunciato e allontanato dall’isola di Ponza con un foglio di via di tre anni: in stato di alterazione per le strade dell’isola si è scagliato prima contro i passanti e poi contro i carabinieri.

Er Brasiliano, al secolo Massimiliano Minnocci, influencer romano già ampiamente noto alle cronache giudiziarie, c'è cascato di nuovo ed è stato arrestato sull'Isola di Ponza. Dopo una notte a smaltire la sbornia è stato rilasciato con le accuse di reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Camminava di notte per le strade di Ponza

L'ultrà e culturista, diventato una star di Instagram esibendo bicipiti e tatuaggi neofascisti, si aggirava per l'isola inveendo contro i passanti e danneggiando le auto in sosta. Quando i carabinieri sono intervenuti ha opposto resistenza ma è stato infine immobilizzato e tratto in arresto. Addosso aveva un manganello che è stato sequestrato.

Foglio di via di tre anni dall'isola

Negli ultimi anni Ponza ha attratto un turismo di giovani e giovanissimi, e non sono mancati i problemi. In particolare i ragazzi della Roma bene che vengono qua a trascorrere la prima parte dell'estate, prima di muoversi per mete più esotiche, si sono resi protagonisti negli ultimi anni di continui episodi di risse e intemperanze raccontati dalle cronache. Il Brasiliano però mancherà per un po' da Ponza: gli è stato notificato un foglio di via di tre anni dal comune.

Ponza: torna la mascherina obbligatoria

Intanto oggi sull'isola pontina torna l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, viste le massicce presenze e l'aumento dei contagi. Il sindaco ha anche deciso di chiudere la scogliera artificiale della spiaggia al Frontone, interdetta dopi diversi infortuni. Chiuso anche il locale Blue Moon, ma questa volta per occupazione abusiva di suolo pubblico.