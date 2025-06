Passa col rosso in via Appia Nuova, scappa dalla polizia e provoca un incidente Passa col rosso su via Appia Nuova e scappa a tutta velocità seminando il panico nel quartiere Appio-Tuscolano. Ha provato a seminare la polizia locale, ma ha finito per causare un incidente. Al volante una 23enne. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

Senza patente, senza revisione e senza assicurazione. Passa col rosso su via Appia Nuova e scappa a tutta velocità seminando il panico nel quartiere Appio-Tuscolano. Ha provato a seminare la polizia locale, ma ha finito per causare un incidente, scontrandosi con un furgoncino in via Aquilio Manio. Al volante dell'auto una ragazza di 23 anni.

Una Fiat Panda è passata con il semaforo rosso su via Appia Nuova nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 giugno. Poi è scappata a tutta velocità per evitare i controlli da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. La corsa della ragazza al volante, una 23enne italiana, è finita in via Aquilio Manio. Ha imboccato una strada in senso vietato e si è scontrata con un camioncino. Più volte gli agenti del VII Gruppo Appio le avevano intimato l'alt dopo averla vista passare con il rosso, ma la ragazza ha tentato di seminarli.

La 23enne è risultata priva di patente (mai conseguita), priva di assicurazione e revisione. A bordo con lei c'era un italiano di 21 anni, risultato illeso. La ragazza è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti tossicologici di rito e al termine delle verifiche è stata denunciata e l'automobile è stata sequestrata. È stata denunciata per inosservanza delle regole del codice della strada.