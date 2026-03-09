Enzo Peperoni scomparso, è salito su un pullman per Subiaco: telecamera lo immortala alla fermata Cotral

Ha preso un pullman da Affile ed è sceso a Subiaco Enzo Peperoni, scomparso dal 7 marzo. L’ultimo avvistamento certo è in Piazza Falcone, dove lo immortala una telecamera.

Piazza Falcone a Subiaco dove Enzo Peperoni è stato immortalato dalle telecamere

Enzo Peperoni sarebbe stato avvistato l'ultima volta in Piazza Falcone a Subiaco vicino Roma, alla fermata Cotral. Avrebbe preso un pullman da Affile per poi scendere a Subiaco e se ne sono perse le tracce da venerdì 7 marzo scorso. Una telecamera riprende un uomo che gli assomiglia, potrebbe essere proprio lui. A rendere particolarmente complesse le indagini oltre alle caratteristiche impervie del territorio, con chilometri di strade tra le montagne, è anche la quasi totale assenza di telecamere. Richieste le immagini riprese all'interno dei pullman, che verranno passate al vaglio alla ricerca di dettagli utili.

Le ricerche di Enzo Peperoni sono in corso, partite subito dopo la denuncia di scomparsa fatta dalla sorella ed è stato attivato il piano provinciale. Domattina è in programma la cabina di regia con vigili del fuoco, carabinieri, volontari e prefetto di Roma per stabilire come procederanno le operazioni. Sul posto lavorano i carabinieri della Compagnia di Subiaco, i vigili del fuoco e tre unità di Penelope Lazio Odv, associazione che si occupa di prestare sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse. Oggi gli operatori hanno atteso l'unità comando locale del WWFF per battute di ricerca lungo l'Aniene.

Alessia Scattone supporta i famigliari, nove anni fa le è scomparso il padre

Enzo Peperoni

I soccorritori sono in costante contatto con la Prefettura di Roma per tutti gli aggiornamenti del caso. Presente insieme ai volontari anche Alessia Scattone, alla quale nove anni fa è scomparso suo padre Mario da una rsa di Rio Freddo nella Valle dell'Aniene. In queste ore sta supportando i famigliari in un momento di grande angoscia. Enzo come apprende Fanpage.it sta attraversando un periodo difficile, ha bisogno di assumere terapia.

Ricerche con droni ed elicotteri

I soccorritori cercano Enzo Peperoni nell’Aniene

Enzo Peperoni potrebbe trovarsi disorientato o in difficoltà, per questo è necessario prestare la massima attenzione. Le ricerche nei prossimi giorni si concentreranno ancora lungo l'Aniene e verranno estese anche alla zona boschiva e rurale circostante, con l'aiuto di droni e di un elicottero per sorvolare il territorio, mentre le squadre di terra lo batteranno palmo a palmo. Le stazioni dei treni e le fermate dei pullman Cotral sono le aree dove prestare particolare attenzione alla sua presenza, in quanto potrebbe trovarsi di passaggio.

Enzo è alto 1,70 metri e pesa 75 chili, ha una corporatura media. Ha capelli grigi e occhi marroni, è ipovedente. Non ha particolari segni di riconoscimento. Quando si è allontanato indossava berretto di lana rosso e giubotto verde. Chiunque lo veda è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalarne l'avvistamento oppure il numero di Pronto Penelope al 3396514799. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarlo.