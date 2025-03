video suggerito

Emanuele Mattei scomparso da Olevano Romano, l’appello dei famigliari: “Ha bisogno di aiuto” Sono giorni di apprensione per i famigliari di Emanuele Mattei, il 39enne si è allontanato da Olevano e potrebbe trovarsi a Roma. L’appello: “Ha bisogno di aiuto”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emanuele Mattei

Emanuele Mattei è scomparso da Olevano Romano in provincia di Roma. Del trentanovenne non si hanno più notizie da mercoledì 19 marzo scorso, quando è uscito dalla sua abitazione e non è più rientrato. I famigliari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

Ad oggi, dopo otto giorni di assenza e di silenzio, Emanuele non è ancora tornato a casa né è stato ritrovato. I famigliari hanno lanciato un appello tramite le associazioni che si occupano di fornire assistenza e aiuto ai parenti e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Emanuele, ha bisogno di aiuto". La speranza è che stia bene, che si trovi al sicuro, magari ospite da qualche amico e che dia presto sue notizie.

L'identikit di Emanuele Mattei

Emanuele Mattei quando si è allontanato ed è scomparso aveva 39 anni. Alto 1,85 metri, pesa 90 chili e ha una corporatura robusta. Ha capelli marroni e occhi castani. Indossa un paio di pantaloni della tuta neri con delle bande laterali bianche, una felpa bianca con zip centrale, un gilet di colore blu e avana. Come segno di riconoscimento ha una cisti.

Emanuele si è allontanato da Olevano Romano, ma dalla provincia potrebbe essersi spostato a Roma, forse con i mezzi pubblici. Le zone in cui prestare particolarmente attenzione alla sua presenza sono Ponte Mammolo e Grotte Celoni. Chiunque l'abbia visto o abbia informazioni su di lui è pregato di contattare il Numero Unico delle Emergenze 112, Pronto Penelope Odv al 3396514799 oppure il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.

La scheda di Emanuele Mattei