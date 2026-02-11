video suggerito
Davide Perna scomparso: recuperata l’auto dal fiume, dentro c’era il cadavere
Tragico epilogo per la scomparsa di Davide Perna, il 51 enne è stato ritrovato morto nella sua auto finita nel fiume Liri e recuperata dai vigili del fuoco.
A cura di Alessia Rabbai
Il cadavere di un uomo è stato ritrovato all'interno dell'auto di Davide Perna, il cinquantunenne di Monte San Giovanni Campano scomparso lo scorso sabato 7 febbraio nella zona di Piana di Castelliri, in provincia di Frosinone. I vigili del fuoco hanno recuperato la sua Fiat Punto dal Fiume Liri. Dentro c'era un cadavere. Ora si attende il riconoscimento ufficiale della salma da parte dei famigliari.
