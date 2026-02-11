roma
Davide Perna scomparso: recuperata l’auto dal fiume, dentro c’era il cadavere

Tragico epilogo per la scomparsa di Davide Perna, il 51 enne è stato ritrovato morto nella sua auto finita nel fiume Liri e recuperata dai vigili del fuoco.
A cura di Alessia Rabbai
Davide Perna
Il cadavere di un uomo è stato ritrovato all'interno dell'auto di Davide Perna, il cinquantunenne di Monte San Giovanni Campano scomparso lo scorso sabato 7 febbraio nella zona di Piana di Castelliri, in provincia di Frosinone. I vigili del fuoco hanno recuperato la sua Fiat Punto dal Fiume Liri. Dentro c'era un cadavere. Ora si attende il riconoscimento ufficiale della salma da parte dei famigliari.

Frosinone
Persone scomparse
