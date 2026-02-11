roma
Ritrovata nel fiume Liri l’auto di Davide Perna: il corpo senza vita potrebbe essere al suo interno

Trovata un’automobile nel fiume Liri, è quella di Davide Perna: al suo interno potrebbe trovarsi il corpo dell’uomo scomparso sabato scorso.
A cura di Beatrice Tominic
Le ricerche nel fiume Liri.
Le ricerche nel fiume Liri.

I vigili del fuoco hanno trovato un'automobile nel fiume Liri dopo giorni di ricerche. Si tratterebbe di quella di Davide Perna, il cinquantunenne di Monte San Giovanni Campano scomparso lo scorso sabato, 7 febbraio 2026, nella zona di Piana di Castelliri, in provincia di Frosinone. L'allarme è scattato giorni fa e le ricerche si sono susseguite serrate per cercare di rintracciare la sua macchina seguendo le tracce del gps.

Nel frattempo, nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, gli operatori specializzati dei vigili del fuoco e dei carabinieri subacquei stanno continuando le operazioni nel fiume dove hanno rintracciato un oggetto metallico: secondo le informazioni, si tratta proprio dell'automobile di Perna. Sul posto, oltre a loro, anche i sommozzatori della Guardia di Finanza e il soccorso stradale e la famiglia del cinquantunenne, fra cui la madre, tutti in attesa di avere notizie sulla macchina ritrovata e il suo contenuto.

Scompare in Ciociaria, il gps dell'auto lo localizza nel fiume

Le ricerche, guidate dal gps dell'automobile di Perna, sono state svolte nel fiume da giorni, come indicato dall'ultima localizzazione della Fiat Punto grigia su cui viaggiava. Ed è proprio nel fiume che è stata ritrovata l'automobile dell'uomo, a circa 8 metri di profondità, sul letto del fiume, nella zona della piana di Castelliri.

Davide Perna.
Davide Perna.

Il luogo in cui è stata trovata l'auto corrisponde con il punto in cui gli operatori di soccorso da giorni avevano concentrato le loro ricerche, basandosi proprio sugli ultimi segnali del gps. Da qualche ora stanno proseguendo le attività dei sommozzatori dei vigili del fuoco, supportati dai carabinieri subacquei, dalla Guardia di Finanza e dalle unità di terra. A coordinare gli accertamenti, invece, i carabinieri della Compagnia di Sora e il magistrato della Procura di Cassino, Albino Palmieri.

Trovata un'automobile nel fiume: al suo interno potrebbe esserci il corpo di Davide Perna

Per il momento non sembrano esserci dubbi: la carcassa ritrovata nel fiume sembra corrispondere con l'automobile di Davide Perna. Dire con certezza se all'interno si trovi il corpo del cinquantunenne, però, è più complesso. Per poter avanzare ipotesi, però, è necessario recuperare completamente il veicolo e procedere con gli esami del caso.

Sul caso di scomparsa la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta senza ipotesi di reato né indagati. Ora si resta in attesa soltanto degli sviluppi sulle operazioni di recupero dell'automobile e sull'identificazione degli eventuali resti umani presenti al suo interno.

Attualità
Cronaca
Persone scomparse
Immagine
roma
