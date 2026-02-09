Scomparsa Davide Perna, è giallo: Gps colloca l’auto al fiume, l’ipotesi è che vi sia finito dentro

Proseguono senza esito le ricerche di Davide Perna, 51 anni, scomparso da sabato nel territorio di Castelliri: sommozzatori e Protezione civile stanno scandagliando il fiume Liri, l’ipotesi è che vi sia finito dentro con l’auto.

Non si ha ancora nessuna notizia di Davide Perna, l'uomo di 51 anni scomparso dal pomeriggio di sabato in provincia di Frosinone, nel territorio di Castelliri. Le ricerche vanno avanti incessanti da giorni, con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e gli operatori della Protezione civile che stanno scandagliando il fondale del fiume Liri. Secondo le ultime notizie, infatti, il Gps dell'auto la collocherebbe lungo la riva del fiume: ma della macchina e di Davide Perna non c'è nessuna traccia. Nei pressi del punto indicato dal Gps però, ci sono segni evidenti del passaggio di un'autovettura e i frammenti di un fanalino. Tutti questi elementi sono ora al vaglio degli inquirenti.

Sulla scomparsa indagano i carabinieri della compagnia di Sora, coordinati dalla procura di Cassino, che stanno seguendo anche altre piste investigative per capire cosa sia potuto succedere all'uomo. Il giorno della scomparsa Perna, originario di Monte San Giovanni Campano e residente nel nord della provincia di Frosinone, era andato a casa dei genitori. Poi è uscito, e da allora non ha più fatto ritorno. Cosa è successo e quali siano i motivi e le circostanze della scomparsa, non è ancora chiaro.

Una delle ipotesi è che l'uomo sia entrato nel fiume insieme all'auto. Per questo i sommozzatori stanno scandagliando i fondali del fiume, al momento però senza alcun successo. Della macchina e del corpo dell'uomo, al momento nessuna traccia. La speranza ovviamente è che si sia solo allontanato e che venga ritrovato sano e salvo nei prossimi giorni. Le ricerche, intanto, proseguono soprattutto nella zona del Liri, dove il Gps collocava l'auto.