Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli, trovati targa e paraurti dell’auto vicino all’Aniene: ricerche in corso

Alessandro Giannetti scomparso

Sono stati trovati la targa e il paraurti dell'auto di Alessandro Giannetti, scomparso da Tivoli domenica 8 febbraio. Il ritrovamento è avvenuto oggi, mercoledì 11 febbraio, in via Tiburtina, località Pante Lucano. Le parti della macchina erano accanto agli argini dell'Aniene, che scorre nel territorio della provincia di Roma. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco, che sono sul posto con un gommone.

Presenti gli agenti della Polizia di Stato con il Commissariato Tivoli e della polizia locale. I genitori nei giorni scorsi hanno diffuso un appello sui social network, che ha ricevuto tantissimi commenti e condivisioni: "Nostro figlio Alessandro Giannetti ha staccato dal ristorante alle 5 di domenica mattina ed è sparito con la sua macchina, una Volkswagen grigia. Chiunque abbia notizie o lo veda chiami il Numero Unico delle Emergenze 112, si rivolga alla polizia e ai carabinieri di Tivoli o ci contatti al numero 3420012563.

In serata nel Frusinate la Fiat Punto del cinquantunenne Davide Perna originario di Monte San Giovanni Campano è stata recuperata dal fiume Liri. Dentro c'era un cadavere, che dovrà essere ufficialmente riconosciuto dai famigliari. Era scomparso il 7 febbraio scorso.

Tracce di pneumatico dirette verso il fiume

I soccorritori cercano l’auto di Alessandro Giannetti nel fiume (Foto dal gruppo Facebook "Sei di Tivoli se…"

Dalle primissime informazioni come appreso da Fanpage.it nel punto esatto del ritrovamento della targa e del paraurti dell'auto di Giannetti ci sono delle tracce di pneumatico che vanno prima contro un albero e poi dritte verso il fiume. L'ipotesi è che Alessandro sia finito con l'auto in acqua, per questo i soccorritori lo stanno cercando. I vigili del fuoco sono alla ricerca della macchina.

Deviazioni al traffico su via Tiburtina per le ricerche in corso

Il Comune di Tivoli nel pomeriggio ha informato i cittadini che "a causa di accertamenti del commissariato all'altezza del chilometro 26.2 di via Tiburtina tutti i veicoli che devono andare in direzione Roma sono obbligati a svoltare a sinistra in direzione Ponte Lucano – autostrada. Per chi viene da Roma in direzione Tivoli all'altezza delle rotatorie ci sono due pattuglie che deviano il traffico verso la complanare di via Maremmana".