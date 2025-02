video suggerito

Daniele Penna scomparso da Pomezia, l'appello: "Si è allontanato in auto, aiutateci a ritrovarlo" Sono giorni di apprensione per i famigliari di Danelel Penna, scomparso a 44 anni da Pomezia. Si è allontanato a bordo della sua Fiat Punto grigia targata CG773BZ. L'appello: "Aiutateci a ritrovarlo".

A cura di Alessia Rabbai

Daniele Penna è scomparso da Pomezia, in provincia di Roma. Del quarantaquattrenne non si hanno più notizie da mercoledì scorso 12 febbraio, quando si è allontanato da casa intorno alle ore 12 con l'auto Fiat Punto di colore grigio targata CG773BZ. I famigliari non hanno più avuto sue notizie. Preoccupati per non vederlo rientrare e per non riuscire a mettersi in contatto con lui ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

I suoi cari hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv: "Aiutateci a ritrovare Daniele, siamo preoccupati, non sappiamo perché si sia allontanato. Daniele dicci dove sei, torna a casa, ti vogliamo bene". Sono giorni di apprensione per i parenti, che sospettano possa essergli capitato qualcosa di brutto, la speranza è che l'uomo stia bene, che si trovi magari a casa di un amico e che possano presto riabbracciarlo. Al momento non si conoscono i motivi del suo allontanamento.

L'identikit di Daniele Penna

Daniele Penna al momento della scomparsa aveva quarantaquattro anni. È alto 1.80 metri e pesa 80 chili. È stempiato e ha capelli e barba brizzolati. Indossava un giubbetto nero, dei pantaloni scuri di tipo cargo, scarpe di marca Diadora di colore grigio. Le zone da attenzionare particolarmente sono Pomezia e Comuni limitrofi, il litorale Sud di Roma, ma potrebbe essersi spostato anche altrove con la macchina, ad esempio potrebbe aver raggiunto la Capitale, non sappiamo dove sia diretto.

Pare abbia lasciato telefonino e i documenti a casa. Chi lo avesse visto o avesse notato la macchina, può contattare il Numero delle Emergenze 112 oppure il numero del Comitato al 388-189.4493. Qualunque dettaglio può rivelarsi utile alle forze dell'ordine per rintracciarlo.