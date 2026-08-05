Comprare casa a Roma, Blasco e Corrado di Casa a Prima Vista: “Pigneto e Centocelle zone migliori per qualità-prezzo”

Quali sono le zone di Roma in cui conviene acquistare casa? Lo abbiamo chiesto a Blasco e Corrado di Casa a Prima Vista: ecco quali sono secondo loro i quartieri che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.

Da qualche anno a questa parte il mercato immobiliare è letteralmente fuori controllo, soprattutto quando si parla di case in centro città. A Roma, in particolare, si è registrato un costante aumento dei prezzi e attualmente risulta decisamente difficile acquistare un immobile in una delle zone centrali. Fanpage.it ha intervistato Blasco Pulieri e Corrado Sassu, i due agenti immobiliari di Casa a Prima Vista, il programma che tornerà su Real Time con una nuova stagione l'1 settembre: ecco quali sono secondo loro i quartieri della Capitale che attualmente offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Blasco: "Il centro storico delle città è off-limits"

Secondo Blasco di Casa a Prima Vista, per avere un buon rapporto qualità-prezzo nel momento in cui si acquista la prima casa, sarebbe bene spostarsi un po' dal centro e avere più metri quadri, magari anche con degli spazi esterni e ariosi. Se, però, l'acquisto è dettato da esigenze lavorative e familiari, bisogna radicalmente cambiare prospettiva. "Il centro storico delle città non è quasi più residenziale ormai, sta diventando off-limits perché le case, trasformate in alloggi turistici, sono degli asset finanziari", ha spiegato Blasco.

Blasco Pulieri

I quartieri di Roma Est in cui acquistare casa

Le zone di Roma che offrono un buon rapporto qualità prezzo? Il protagonista di Casa a Prima Vista non ha dubbi: "Tutta la parte di Roma Est perché stanno facendo investimenti, stanno ampliando la metro C, stanno lavorando bene. Ci sono il Pigneto, Centocelle, Torre Maura: tutta la direttrice su cui insiste la metro C, che è anche ben collegata con i tram. Certo, si trovano contesti più popolari perché erano borgate, ma sono quartieri che si stanno rivalutando, dove possono esserci case dei giusti metri quadri al giusto prezzo".

I protagonisti di Casa a Prima Vista

Corrado Sassu punta su Montesacro e Città Giardino

Corrado Sassu ritiene che per fare un affare immobiliare su Roma bisogna puntare sui quartieri che negli ultimi 10-15 sono cresciuti e che ora stanno letteralmente esplodendo, degli esempi? Montesacro, Città Giardino, Pigneto, Garbatella, Centocelle: avendo vissuto una forte riqualificazione, stanno vedendo crescere il valore dei loro immobili. Chi vuole "andare sul sicuro", facendo un investimento che non vedrà mai il suo valore crollare, deve andare sugli "evergreen" come Eur, Prati, Cipro, Gregorio VII, quindi tutta la zona di Roma Ovest.

Corrado Sassu

La zona top di Roma secondo Corrado è Flaminio

La zona top della Capitale secondo Corrado? Flaminio. "Ci sono degli evergreen dove le case costano tanto perché si vive bene con la famiglia, c'è la metro vicino, ci sono i servizi, e poi ci sono questi quartieri che stanno esplodendo. Anche qui si può acquistare un immobile come investimento, io stesso ho comprato un immobile al Pigneto diversi anni fa e oggi vale almeno il doppio. In ogni caso bisogna saper vedere l'affare, bisogna saper comprare bene, ma è in questi quartieri che ad oggi lo si può fare", ha concluso Corrado Sassu.