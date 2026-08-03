Affitti record a Roma, prezzi mai così alti: quasi 1.400 euro per una casa di 70 metri quadrati

Il canone medio richiesto nella capitale a luglio è salito a 19,6 euro al metro quadrato: a Roma per un appartamento di 70 metri quadrati servono quasi 1.400 euro al mese.

A Roma i prezzi degli affitti sono ormai in aumento da anni. A luglio il prezzo medio richiesto per una casa nella capitale ha raggiunto i 19,6 euro al metro quadrato, il valore più alto nella capitale mai registrato. A riportare i dati è un report di Idealista, portale web per la ricerca e la pubblicazione di annunci immobiliari. In un solo mese, e quindi rispetto a giugno 2026, i prezzi sono saliti del 4,2%, e il 6,1% rispetto a luglio dello scorso anno. Tradotto in cifre, vuol dire che nella capitale un appartamento di 50 metri quadrati — quindi, in molti casi, un monolocale — costa in media circa 980 euro al mese. Per una casa di 70 metri quadrati si arriva a 1.372 euro, per una di 80 metri quadrati a circa 1.568 euro, mentre per un appartamento di 100 metri quadrati servono in media 1.960 euro al mese. Si tratta di cifre pari, se non superiori, a uno stipendio medio, a cui vanno poi aggiunte bollette e condominio: costi che, per la maggior parte delle persone, sono semplicemente insostenibili.

Le zone più care di Roma sono Trastevere e Testaccio

La zona dove costa meno affittare casa è Roma Est-Autostrade, con un canone medio di 12,1 euro al metro quadrato. Si tratta dell’area che comprende quartieri come Lunghezza, Castelverde, Villaggio Prenestino, Ponte di Nona e Colle degli Abeti. Qui un appartamento di 70 metri quadrati costa in media circa 850 euro al mese, anche se nella realtà può facilmente avvicinarsi ai 900 euro. Seguono Acilia, Dragona e Malafede, con 12,5 euro al metro quadrato: anche in questo caso si tratta delle zone più periferiche della Capitale. I prezzi più alti, e di gran lunga superiori alla media romana, si registrano invece a Trastevere e Testaccio, dove il canone medio arriva a 25,7 euro al metro quadrato. Vuol dire che un monolocale di appena 30 metri quadrati costa in media circa 770 euro al mese, mentre per uno di 40 metri si superano già i mille euro. Per un appartamento di medie dimensioni, quindi di circa 70 metri quadrati, servono invece quasi 1.800 euro al mese.

Roma tra le quattro città italiane più care

Roma cresce più della media nazionale e raggiunge il suo massimo storico proprio mentre, su base annua, il dato italiano registra un calo dell’1,3%. La capitale, però, non è ancora la città più cara: Milano e Firenze guidano la classifica con 22,4 euro al metro quadrato, seguite da Venezia con 21 euro, a cui poi si aggiunge Roma con 19,6 euro. Roma resta sotto Milano, Firenze e Venezia, ma si conferma tra le quattro città italiane in cui trovare una casa in affitto è più costoso.

Perché a Roma i prezzi degli affitti sono esplosi

Come mai i prezzi sono aumentati così tanto? Il report di Idealista si limita a registrare l’incremento, senza indicarne le cause, quindi al momento è possibile soltanto avanzare alcune ipotesi. La prima riguarda la forte sproporzione tra domanda e offerta: le case disponibili sono poche, mentre le richieste continuano a essere molto più numerose. Che il mercato degli affitti nella capitale sia diventato una vera e propria giungla è ormai sotto gli occhi di tutti. Famiglie, coppie e singoli cercano casa anche per mesi, in alcuni casi per oltre un anno, senza riuscire a trovarla. A pesare sono sia le condizioni richieste dai proprietari — la presenza di figli minori, per esempio, rende spesso la ricerca ancora più complicata — sia i canoni, ormai decisamente troppo alti per chi percepisce uno stipendio medio. Non è da escludere, infine, che sull’aumento di luglio abbia inciso anche l’avvicinarsi di settembre, con l’imminente arrivo in città degli studenti universitari.