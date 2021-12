Ciampino: sequestrati oltre 22mila botti di Capodanno illegali Sono stati sequestrati oltre 20mila botti di Capodanno in un negozio a Ciampino: il titolare è stato denunciato. Nel frattempo è arrivata l’ordinanza del sindaco Gualtieri che li vieta a Roma nella notte di Capodanno.

A cura di Beatrice Tominic

La Guardia di Finanza di Frascati ha sequestrato oltre 22mila fuochi d'artificio pericolosi e illegali in un negozio di Ciampino, nella zona a sud est della capitale. I botti requisiti, detenuti sotto banco, erano esposti per la vendita al dettaglio vicino ad altri prodotti altamente infiammabili. Il titolare del negozio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri: le ipotesi di reato sono quelle di detenzione abusiva e vendita di materiale esplosivo. I fuochi pirotecnici pericolosi, che secondo la normativa vigente appartengono alle categorie F3, F4, P2 e T2, infatti, richiedono la maggior età, il porto d'armi e, per quanto riguarda quelli ad alto rischio, è necessario anche soddisfare alcuni requisiti specifici, fra cui essere provvisti di conoscenze specialistiche e autorizzazione di pubblica sicurezza.

I botti nella Capitale: sequestri e ordinanze

L'operazione a Ciampino rientra nelle attività svolte dalla Guardia di Finanza per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori. Nonostante l'ordinanza firmata nella giornata di ieri, 30 dicembre, dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri con cui si vietano i botti nella nottata fra san Silvestro e Capodanno a Roma, nell'ultimo periodo, come ogni anno, si contano molti sequestri di fuochi pirotecnici illegali. I sequestri dei botti si sono registrati già dalla metà del mese di dicembre, quando sono state scoperte due persone che vendevano fuochi pirotecnici illegali dagli arresti domiciliari nella loro casa di Pomezia, in zona Santa Barbara. Più recente, invece, è il maxi sequestro effettuato dai carabinieri nell'abitazione di un 30enne a Santa Marinella qualche giorno fa: in questa occasione è stato requisito più di un quintale fra fuochi di artificio.