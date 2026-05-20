Doppiofondo nell’auto e oltre 5 chili di droga in casa: arrestato 39enne a Santa Marinella

I carabinieri hanno arrestato un 39enne dopo un controllo sul litorale romano. Sequestrati hashish, oltre 500 dosi di cocaina e 12mila euro in contanti.

I carabinieri ispezionano il doppio fondo utilizzato per il trasporto della droga

Un doppiofondo nascosto sotto la pedana dell’auto, oltre cinque chili di droga tra hashish e cocaina e più di 12mila euro in contanti. È il bilancio dell'operazione antidroga scattata a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni già noto alle forze dell’ordine.

Il blitz scattato dopo un normale controllo a Santa Marinella

L’operazione è partita da quello che inizialmente sembrava un normale controllo del territorio effettuato dai militari della Stazione locale. Durante le verifiche, però, l’attenzione dei carabinieri si è concentrata sull’auto guidata dal trentanovenne. Il veicolo presentava infatti una modifica sospetta: sotto la pedana era stato ricavato un sofisticato vano nascosto, ritenuto dagli investigatori un vero e proprio doppiofondo utilizzato per trasportare sostanze stupefacenti senza attirare l’attenzione.

Da lì è scattata la perquisizione estesa anche all’abitazione dell’uomo e al controllo personale. Il risultato è stato un sequestro considerato particolarmente rilevante dagli investigatori. I carabinieri hanno trovato circa quattro chili di hashish suddivisi in 53 panetti e oltre un chilo di cocaina già pronta per essere smerciata. La droga era stata infatti confezionata in 511 dosi destinate, secondo gli inquirenti, alle piazze di spaccio del litorale romano.

Sequestrato tutto il materiale per il confezionamento delle dosi

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 12.200 euro in contanti. Una somma che, secondo gli investigatori, sarebbe compatibile con l’attività di spaccio.

Secondo i carabinieri, il sequestro rappresenta un duro colpo al traffico di droga sul litorale nord della provincia di Roma. La quantità di hashish e cocaina recuperata avrebbe infatti potuto rifornire per diversi giorni il mercato locale dello spaccio. Il trentanovenne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.