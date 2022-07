Con l’auto a 300 km/h sul Gra si schianta e muore, video sui social: chi è la vittima dell’incidente La vittima si chiamava Orsus Brischetto, 22 anni. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 37.500 del Gra, nei pressi dell’uscita Casilina.

A cura di Enrico Tata

Orsus Brischetto, 22 anni. Questo il nome del ragazzo che ieri è morto sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Insieme a lui sulla sua Audi R8 c'erano altre due persone, un amico coetaneo e una ragazza incinta. Il primo è ricoverato in gravi condizioni, la seconda è fuori pericolo. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 37.500 del Gra, nei pressi dell'uscita Casilina.

Il video del terribile schianto sui social network

Un video girato dall'amico di Orsus, di etnia rom e residente ad Aprila, ha ripreso tutta la scena ed è stato pubblicato sui social pochi istanti prima dello schianto mortale. La telecamera dello smartphone ha ripreso anche il tachimetro: segnava quasi 300 chilometri all'ora. All'improvviso il conducente dell'automobile ha perso il controllo e l'automobile è finita contro il guard rail.

Inutili i soccorsi, Orsus Brischetto è morto a 22 anni

Per Orsus non c'è stato niente da fare. I sanitari del 118 l'hanno soccorso e trasportato immediatamente al pronto soccorso del Policlinico di Roma Tor Vergata. Le ferite erano troppo gravi e il giovane è morto pochi minuti dopo il suo arrivo. Gli altri due ragazzi a bordo della vettura sono stati estratti dai vigili del fuoco ancora vivi dall'abitacolo semidistrutto della vettura. Entrambi sono stati affidati alle cure dei sanitari. Stando a quanto si apprende, la ragazza incinta non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente (su cui non c'è alcun dubbio, dato il video pubblicato sui social che testimonia come sono andati i fatti), stanno indagando gli agenti della polizia di Stato. L'Audi è stata sequestrata ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.