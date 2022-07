Con l’auto a 300 chilometri all’ora sul Gra: il video dello schianto mortale Orsus Brischetto, morto a 21 anni in un incidente sul Gra con l’Audi R8, era quasi a 300 chilometri orari. Un video fatto dall’amico immortala le ultime immagini prima dello schianto.

A cura di Alessia Rabbai

Il tachimetro dell’Audi R8 e l’auto dopo lo schianto sul Gra

Trecento chilometri all'ora sul Gra e lo schianto, così è morto il ventunenne Orsus Brischetto. Un video girato dall'amico all'interno dell'Audi R8 immortala la corsa e il tachimetro. La telecamera riprende il piccolo schermo dietro al volante: segna oltre 280 chilometri orari. L'auto sfreccia nel buio, con le corsie ad alto scorrimento semideserte. Poi le riprese diventano confuse: il giovane conducente all'improvviso perde il controllo dell'auto e finisce contro il new jersey all'altezza del chilometro 37.500.

Ad avere la peggio nell'incidente è stato l'automobilista, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è sopraggiunto dopo l'arrivo al pronto sococrso del Policlinico di Tor Vergata. Brischetto era di etnia rom, originario di Aprilia. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Rispetto alla dinamica dell'accaduto, che è al vaglio degli agenti, al momento non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella della gara clandestina. Gli investigatori ascolteranno i due feriti.

L'incidente mortale sul Gra

L'incidente autonomo nel quale è morto Brischetto risale alla notte di lunedì scorso e si è verificato nel territorio est della Capitale. Data la gravità dell'accaduto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono arrivati insieme ai sanitari. I pompieri con una squadra hanno liberato i due ragazzi dalle lamiere della vettura. Secondo le informazioni apprese la macchina ha sbandato e, dopo alcune carambole, i sui pezzi hanno raggiunto un'altra vettura, a bordo della quale viaggiava una donna incinta, che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi.

Soccorsa anche lei è stata trasportata al Policlinico Casilino in codice giallo, i medici hanno verificato che sia lei che il suo bambino stessero bene e l'hanno dimessa. L'amico passeggero dell'Audi è statao sococrso e trasportato in ambulanza con codice rosso al Policlinico Casilino. Inizialmente le sue condizioni erano gravi e si trovava ricoverato con prognosi riservata, ora da quanto si apprende è fuori pericolo. Dei rilievi se ne è occupata la polizia stradale di Settebagni. L'Audi incidentata è stata posta sotto sequestro, per ulteriori accertamenti.