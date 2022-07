Incidente sul Gra, scontro tra due auto: uomo soccorso in codice rosso, è grave Un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso in codice rosso dopo un incidente nella notte sul Grande Raccordo Anulare.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale nella notte lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro è avvenuto tra lunedì 18 e martedì 19 luglio, all'altezza del chilometro 35, nei pressi di Torre Angela. Ad avere la peggio è stato un uomo, rimasto gravemente ferito, che ha avuto bisogno di urgenti cure mediche ed è stato trasportato in ospedale con codice rosso. Secondo le informazioni apprese a scontrarsi nel territorio Est della Capitale sono state due auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. Erano circa le ore 23 quando le due vetture si sono urtate ed è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d'intervento. Sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza.

Feriti estratti dai vigili del fuoco

Per estrarre le persone rimaste coinvolti dal sinistro dagli abitacoli delle auto ridotte a grovigli di lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che, giunta la segnalazione alla Sala operativa, sono arrivati sul luogo del sinistro lungo in Gra con la squadra vvf di Frascati (21/A). I pompieri hanno lavorato per recuperare i passeggeri e hanno affidato un uomo alle cure del personale sanitario.

L'uomo ferito nell'incidente sul Gra è grave

I paramedici lo hanno trasportato con urgenza in ambulanza in ospedale. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute sono gravi ma al momento non è noto se rischia la vita. Presenti per i rilievi scientifici dell'incidente gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da verificare eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida. Inevitabili i disagi alla circolazione per agevolare le operazioni di soccorso e il lavoro delle forze dell'ordine. Terminati gli accertamenti, la carreggiata è stata liberata dai veicoli incidentati e la circolazione stradale è tornata progressivamente alla normalità.