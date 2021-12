Capodanno a Roma: oggi l’ordinanza anti botti, controlli anti ballo in ristoranti e locali Oggi è prevista l’ordinanza del Campidoglio di divieto di fuochi d’artificio, un provvedimento che si ripete ormai da diversi anni. Mentre sono pronti controlli straordinari in ristoranti e locali per far rispettare il divieto di balli e assembramenti.

A cura di Redazione Roma

Sarà firmata oggi dal sindaco Roberto Gualtieri l'ordinanza del comune di Roma che vieta i fuochi d'artificio dal 31 dicembre fino all'Epifania. Un'ordinanza volta alla tutela delle persone e delle cose – ovvero a evitare feriti e incendi -, oltre che degli animali domestici spaventati dalle esplosioni. Un provvedimento che si ripeto puntuale ormai da anni, ma che sembra avere un valore poco più che simbolico, anche se la sensibilità rispetto al tema va gradualmente modificandosi soprattutto nei più giovani.

Controlli straordinari in locali e ristoranti

Il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura nella giornata di ieri, ha discusso anche dei controlli che le forze dell'ordine effettueranno in locali e ristoranti per far rispettare il divieto in vigore fino al 10 gennaio di tenere pubblici spettacoli, in relazione al contenimento della pandemia. La paura è che le sale da pranzo si trasformino in discoteche aggirando così il divieto che ha portato all'annullamento, green pass o no green pass, di feste e festeggiamenti con musica dal vivo e dj. Per i partecipanti a eventuali serate danzanti sono previste multe tra i 400 e i 1000 euro, e sanzioni fino alla chiusura temporanea degli esercizi è prevista per i titolari.

Previsti oltre 2000 agenti in strada

I controlli riguarderanno anche hotel e Bed & Breakfast, per le stesse ragioni, oltre che ovviamente strade e piazze dove sono vietati assembramenti, visto anche l'annullamento di tutti i festeggiamenti in piazza. In tutto saranno duemila gli uomini e le donne delle forze dell'ordine schierati per i controlli.