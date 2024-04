video suggerito

Scontro tra autobus a Roma, l'ipotesi sulle cause dello schianto: "Mi è scappato il freno" Continuano le indagini sullo scontro tra due autobus avvenuto venerdì in via Castiglioni, di fronte alla stazione Monte Mario a Roma. I due autisti negativi ai test anti droga e anti alcol.

A cura di Enrico Tata

Continuano le indagini sullo scontro tra l'autobus 998 di Roma Tpl e un bus della linea 913 di Atac in via Castiglioni, di fronte alla stazione Monte Mario a Roma. Sono risultati tutti negativi i test eseguiti sul conducente di Roma Tpl: l'uomo, un 52enne, non ha fatto uso né di alcol né di droga. Negativi anche i test effettuati all'Aurelia Hospital sull'autista Atac.

Negativi i test anti alcol e anti droga, restano le ipotesi guasto o distrazione

La causa dell'incidente, quindi, non è imputabile né a droga né a bevande alcoliche bevute durante il turno. Le spiegazioni che restano sono legate a un guasto improvviso oppure a una distrazione fatale di uno dei due conducenti. L'autista del bus 998 avrebbe detto subito dopo l'incidente: "Mi è scappato il piede". Insomma, non avrebbe fatto in tempo a frenare in modo da evitare l'impatto con l'altro mezzo pubblico.

È vero, tuttavia, che l'uomo avrebbe pronunciato queste parole in stato di forte shock emotivo e per questo non è per nulla esclusa, al momento, l'ipotesi del guasto tecnico di uno dei due mezzi coinvolti. Il bus della Tpl è stato posto sotto sequestro e sarà esaminato dai tecnici nei prossimi giorni per escludere qualsiasi tipo di malfunzionamento.

L'analisi delle telecamere di sicurezza

Sempre nei prossimi giorni, gli agenti del XIV Gruppo della polizia locale di Roma Capitale tenteranno di ricostruire nei minimi dettagli quanto accaduto grazie all'analisi sulle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Sia quelle a bordo dei mezzi, che quelle installate nei pressi del luogo dell'incidente.

La ricostruzione dell'incidente tra i due autobus a Roma

Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo le 13 di venerdì l'autista del 998 ha perso il controllo del bus mentre usciva dall'area del capolinea, colpendo prima un altro mezzo pubblico, poi un'automobile, una Toyota Yaris, e poi il mezzo Atac che stava arrivando. I detriti hanno danneggiato anche un quinto veicolo, una Dacia Duster parcheggiata. Nell'incidente sono rimaste ferite nove persone, tra cui una bimba di appena due mesi.