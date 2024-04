Incidente tra autobus a Monte Mario: nove feriti tra cui mamma e figlia di 2 mesi in codice rosso

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente tra i due bus a Monte Mario

Un incidente stradale tra due autobus è avvenuto in zona Monte Mario a Roma. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 aprile, nel quadrante Nord-Ovest della Capitale. Il bilancio è di diversi passeggeri feriti, alcuni gravi, e tra i quali ci sono anche minori. Sulla dinamica indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito.

Diversi feriti, tra i quali una neonata

Dalle prime informazioni che trapelano sull'incidente a Monte Mario tra due autobus sarebbero nove le persone ferite, che hanno avuto bisogno di cure mediche e sono state trasportate in vari ospedali romani. Tra questi ci sono una donna e sua figlia di due mesi, entrambe trasferite con codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli; un uomo di quarantanove anni, portato al Cristo Re e una donna di cinquantadue anni al San Filippo Neri, anche loro gravi. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Toyota, il cui conducente è tra quelli soccorsi in codice rosso.

A scontrarsi due autobus

Secondo quanto ricostruito finora a scontrarsi sono stati un autobus della linea 998 della Roma Tpl, che presta servizio tra la stazione di Monte Mario e il capolinea Ponderano e una vettura della linea 913 di Atac, che viaggia tra la stazione di Monte Mario e Piazza Cavour. I due mezzi si sono urtati, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Pare che uno dei due autobus, uscendo dal parcheggio di via Castiglioni, abbia perso il controllo per motivi tecnici e ha invaso la carreggiata opposta, urtando l'altro in transito. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un terzo autobus, che probabilmente era in sosta.

Strada chiusa tra via Cesare Castiglioni e via Sebastiano Vinci

Sul luogo dell'incidente hanno lavorato i vigili urbani, che hanno gestito la viabilità, chiudendo temporaneamente il tratto interessato. La strada è stata interdetta al traffico tra via Cesare Castiglioni e via Sebastiano Vinci. Il tratto resta chiuso fino al termine delle operazioni di soccorso dei feriti, della rimozione dei mezzi incidentati e della messa in sicurezza della strada, in via precauzionale e per evitare ulteriori incidenti.

In aggiornamento