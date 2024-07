video suggerito

Incidente sulla Colombo, scontro tra furgone e scooter: scooterista in codice rosso Traffico e code sulla Colombo per un incidente in cui uno scooterista è rimasto gravemente ferito e soccorso in codice rosso. A scontrarsi un furgone e uno scooter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto d'archivio

Grave incidente stradale tra via di Acilia e via Cristoforo Colombo a Roma, dove uno scooterista è rimasto gravemente ferito e soccorso in codice rosso. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 4 luglio. A scontrarsi sono stati un furgone Fiat Iveco e uno scooter Honda Sh. Ad avere la peggio è stato lo scooterista, un uomo, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche urgenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del Gruppo Pronto Intervento Traffico, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Stamattina c'è stato un altro incidente, sul Grande Racccordo Anulare all'altezza di Settebagni, dove l'esito è stato più grave: un ventiquattrenne è morto in moto.

Scooterista ferito e soccorso in codice rosso

Secondo le informazioni apprese finora al momento dell'incidente erano circa le ore 9 quando lo scooterista era alla guida, per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è scontrato con il furgone. L'impatto lo ha fatto sbalzare dalla sella. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per un ferito sulle due ruote, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso con l'ambulanza all'ospedale San Camillo. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto alle cure necessarie al caso.

Traffico sulla Colombo per incidente

Inevitabili i disagi alla circolazione per l'incidente stradale, con traffico fino al termine dell'intervento. È stato temporaneamente chiuso l'accesso da e per la Colombo su via di Acilia, per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi. Terminate le verifiche, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità nell'arco della mattinata.