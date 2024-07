Aggressione in strada a Bravetta, 33enne ferito al collo soccorso in codice rosso

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Paura in strada nella notte in zona Bravetta a Roma, dove un uomo di trentatré anni è stato aggredito ed è grave. I fatti risalgono alla notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio e si sono verificati in via di Bravetta, all'altezza di Largo Giacomo Guidi. L'uomo ferito è dovuto ricorrere a cure mediche urgenti, soccorso con l'ambulanza, è stato trasportato con codice rosso all'ospedale San Camillo. Sul caso indagano gli agenti della Scientifica e del Commissariato Monterverde.

La vittima ha gravi ferite al collo

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 4 quando una volante stava passando lungo via di Bravetta, impegnata nei controlli sul territorio della Capitale. Improvvisamente gli agenti hanno notato un uomo che era a terra. L'hanno raggiunto e soccorso. L'uomo era stato aggredito da una persona che non conosceva, aveva gravi ferite al collo e ha perso conoscenza. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. I paramedici hanno preso in carico il ferito, trasportandolo con codice rosso in ospedale. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

Tracce di sangue e coccio di bottiglia

Al momento non si conoscono le esatte condizioni di salute del trentatreenne. Sul luogo dell'aggressione sono giunti gli agenti della polizia Scientifica, che hanno svolto i rilievi di rito, a terra hanno trovato tracce di sangue e un coccio di bottiglia, che fa pensare al fatto che sia stato usato dall'aggressore contro il ferito. Presenti gli agenti dei Commissariati San Paolo e Colombo, tratta il Commissariato Monte Mario. I poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che verranno passate al vaglio, per verificare se abbiano immortalato l'aggressore in fuga. Le indagini sono in corso, al momento non si conosce il movente dell'aggressione.