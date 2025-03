video suggerito

Incidente a Latina tra autoarticolato e furgone, grave un ferito soccorso con l'eliambulanza Un ferito trasportato in ospedale con l'eliambulanza è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel territorio di Priverno, in provincia di Latina. A scontrarsi sono stati un autoarticolato ed un furgone.

A cura di Alessia Rabbai

Un incidente stradale è avvenuto lungo la strada provinciale Gricilli nel Comune di Priverno. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 17 marzo, nel territorio della provincia di Latina. Ad avere la peggio è stato un uomo, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche urgenti ed è stato trasportato con l'eliambulanza in ospedale. A scontrarsi sono stati due veicoli, un autoarticolato e un furgone, per cause non note e ancora in corso d'accertamento.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente il conducente del furgone, mentre stava percorrendo la strada in direzione Pontinia/Sezze, sarebbe finito contro lo spigolo sinistro dell’autoarticolato, che stava viaggiando lungo la stessa la stessa strada, ma nel senso di marcia opposto. Le cause dell'incidente sono ancora in corso d'accertamento.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario. Date le condizioni di salute del conducente del furgone Ford Transit, che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'atterraggio di un'eliambulanza, che lo ha soccorso e trasportato all'ospedale San Camillo di Roma. Il paziente, giunto nel nosocomio, è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto alle cure necessarie al caso.

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della Stazione di Priverno, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.