Schianto sull’Appia tra auto, bus e un apecar: morto un uomo, un ferito grave

Il tratto della via Appia dove è avvenuto l’incidente (Foto da Google Maps)

Un impatto violento, nel pieno del pomeriggio di mercoledì 18 marzo, ha spezzato la vita di un uomo di 93 anni lungo la via Appia, all’altezza di Gianola, frazione di Formia. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 e ha coinvolto più mezzi, tra cui un autobus e due automobili, mentre la vittima si trovava a bordo di un apecar che, durante lo scontro, si è ribaltata.

Incidente sull'Appia: morto un uomo alla guida di un apecar

Le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe partito da una frenata improvvisa, in un contesto reso ancora più rischioso dall’asfalto bagnato per la pioggia. Una concatenazione di fattori che avrebbe portato al tamponamento e al coinvolgimento dei diversi veicoli presenti in quel momento sulla strada.

Ad avere la peggio è stato l’anziano alla guida della motoape. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Più complessa, ma non critica, la situazione di uno degli automobilisti coinvolti: il conducente di una delle due auto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero stabili. Nessuna conseguenza, invece, per i passeggeri dell’autobus.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre al personale sanitario, per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai feriti. L’impatto ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità, con rallentamenti e code che si sono formati in entrambe le direzioni della via Appia, una delle arterie principali della zona. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire nel dettaglio la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.