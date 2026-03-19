Perde il controllo della moto mentre rientra a casa: morto Davide Ghirotto, autista bus di Latina

Davide Ghirotto, 57enne autista del trasporto pubblico locale, è la vittima dell’incidente in via Piave a Latina. Aveva scambiato turno con un collega.

Davide Ghirotto (Foto da Facebook)

Un rientro verso casa che si è trasformato in tragedia. Si chiamava Davide Ghirotto, aveva 57 anni ed era un autista del trasporto pubblico locale, la vittima dell’incidente avvenuto nella mattinata di ieri mercoledì 18 marzo in via Piave, a Latina. L’uomo era in sella alla sua Honda Nc750 quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e carambolando a bordo carreggiata.

Ghirotto aveva fatto cambio turno con un collega

Secondo quanto ricostruito, Ghirotto stava rientrando in città dopo un uscita con la sua moto. Non era in servizio, in quanto aveva scambiato il turno con un collega e avrebbe dovuto lavorare nel pomeriggio anziché la mattina. Una circostanza che rende ancora più amaro il racconto di quanto accaduto.

Sulla dinamica restano molti punti da chiarire. Gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, hanno raccolto le testimonianze degli automobilisti presenti al momento dell’impatto. Tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa quella di un possibile malore che potrebbe aver fatto perdere il controllo della moto al 57enne. Il pubblico ministero di turno non ha ritenuto necessario disporre accertamenti medico-legali, permettendo così che la salma fosse restituita ai familiari per l’organizzazione dei funerali.

Il cordoglio dell'assessore Di Cocco

La notizia della morte di Ghirotto ha colpito la comunità e i colleghi del trasporto pubblico. A esprimere cordoglio è stato anche l’assessore comunale ai Trasporti, Gianluca Di Cocco: "Ho appreso con profondo dispiacere della scomparsa di Davide Ghirotto. Desidero esprimere, prima ancora che come Assessore ai Trasporti, la mia personale vicinanza per la perdita di una persona stimata. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze e un sincero pensiero di conforto in questo momento di grande dolore. Un pensiero va anche ai suoi colleghi della CSC, colpiti da questa perdita. Riposi in pace", ha scritto l'assessore in un messaggio sui social.