Droni e più mezzi contro gli incendi: il piano dei vigili del fuoco per affrontare l'estate Nuove tecnologie in campo per il sistema di prevenzione anti-incendio della città di Roma per l'estate: dai droni, ai pick-up alla nuova rete degli idranti.

A cura di Rosario Federico

Immagine di repertorio Getty

I droni controlleranno il cielo della Capitale a caccia di incendi. Una nuova possibilità di prevenzione dei prossimi roghi estivi che bruciano ogni anno ettari di boschi e campagne. L'obiettivo dei velivoli messi in campo dal Comune sarà quello di individuare i segnali di fumo e avvertire i soccorsi.

Non solo i droni, la Protezione Civile avrà a disposizione cinque nuovi mezzi antincendio: una seconda autobotte Graelion e quattro pick-up con attrezzatura in spegnimento, con un costo da 450 mila euro in totale per le casse comunali. L'anno scorso c'erano a disposizione solo un autobotte e un altro mezzo della Protezione Civile. Dal mese di giugno ci sarà anche una campagna di sensibilizzazione per i romani.

Il sistema di monitoraggio per l'estate

L'attività di supervisione del territorio dall'alto sarà in grado anche di gestire, per esempio, i numerosi roghi accesi da automobilisti incivili che buttano sigarette dal finestrino oppure gli incendi dolosi di pinete, parchi e campi.

I droni voleranno in diverse zone della Capitale: dall'Insugherata, alla Caffarella, Monte Mario, Villa Borghese, Villa Torlonia. Dalla Salaria all'Appia, dalla Casilina all'Aurelia.

Tecnologia e innovazione

Due cannoni indipendenti per dirigere i getti d'acqua. Telecamere di controllo guidati da controller direttamente dalla cabina di guida per il veicolo Graelion, in totale tutela degli operatori. Il veicolo avrà una portata di 3mila litri di acqua e potrà operare anche di notte.

I nuovi mezzi a disposizione del servizio antincendio della città di Roma puntano sulla qualità e la dinamicità degli interventi in situazioni complesse. I pick-up comprati hanno a disposizione 400 litri di acqua per spegnere i roghi. Tutti i veicoli saranno consegnati anche alle organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la città di Roma.

Ampliata anche la rete degli idranti romani. L'intesa in questo caso vale 3 milioni di euro e consiste anche nella manutenzione e nel ripristino del sistema di prevenzione anti incendio.