Va a fuoco un appartamento al secondo piano a Cerveteri: intossicata una donna Va a fuoco un appartamento a Cerveteri: vigili del fuoco, carabinieri e 118 sul posto per soccorrere la padrona di casa, intossicata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 aprile 2024. Ad andare a fuoco un appartamento posto al secondo piano di una palazzina. Il rogo è scoppiato nella stanza in cui si trovava una donna, rimasta lievemente intossicata e affidata alle cure del 118.

Incendio in appartamento: brucia la casa

L'incendio è divampato in una stanza di un'abitazione al secondo piano di via Umberto Badini, all'interno del palazzo al civico 5, a Cerveteri. L'incendio è scoppiato all'improvviso: all'interno della camera una donna, di circa ottanta anni, rimasta lievemente intossicata. La paura per l'anziana donna è stata tanta. Non appena notate le fiamme nell'appartamento è stato fatto scattare l'allarme. E sul posto sono immediatamente arrivate le squadre dei vigili del fuoco, come raccontato dalla testata de Il Faro Online.it.

L'intervento dei vigili del fuoco

In breve tempo le squadre di pompieri sono arrivate sul posto, con loro anche il personale del pronto soccorso del 118 e i carabinieri della stazione locale di Ladispoli. I vigili del fuoco di Cerveteri, con l'equipaggio della 26A, sono intervenuti nell'appartamento. Una volta arrivati sul posto, hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento, facendo in modo che le fiamme si contenessero e non invadessero l'intero appartamento.

I soccorsi del 118

L'anziana donna è rimasta lievemente intossicata ed è stata affidata agli operatori del team medico del 118, che hanno subito provveduto a prestarle le prime cure. Nel frattempo sono scattati anche gli approfondimenti del caso: ancora da chiarire le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio.