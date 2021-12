Maxi sequestro di botti di Capodanno: oltre un quintale tra fuochi d’artificio e bombe Fuochi d’artificio, scatole di petardi e bombe fanno parte di oltre un quintale di botti di Capodanno sequestrati dai carabinieri a Santa Marinella. Erano nascosti nell’abitazione di un 30enne denunciato a piede libero.

A cura di Alessia Rabbai

Oltre un quintale di botti di Capodanno nascosti in casa è la scoperta dei carabinieri della stazione di Santa Marinella, che hanno denunciato a piede libero un trentenne, con l'accusa di detenzione abusiva e omessa denuncia di materiale esplodente. Tra la grande quantità di materiale che è stato sequestrato c'erano diverse confezioni di detonatori, due batterie del tipo mortaio per razzi anche di grandi dimensioni, diverse decine di scatole di petardi di varia forma e peso e alcune bombe da oltre un chilo ognuna. L'uomo, che non era autorizzato a possederli e non li aveva denunciati, era una persona già nota alle forze dell'ordine, perché si trovava agli arresti domiciliari. Il sequestro è scattato a seguito dei controlli intensificati sul territorio di questi giorni, per contrastare la detenzione e la vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi, per prevenire incidenti gravi dei quali potenziali vittime possono essere sia adulti che bambini.

I consigli dei carabinieri per proteggersi dai botti di Capodanno

L’Arma dei Carabinieri con la campagna ‘Usa la testa non rovinarti la festa' ha diffuso alcune regole per usare i fuochi d'artificio in modo sicuro per evitare incidenti.