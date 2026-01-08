Chiesto lo stato di calamità naturale a Frosinone dopo il maltempo: in 14 ore la pioggia di un mese

Piogge record e frane a Frosinone e in Ciociaria: il Comune chiede alla Regione lo stato di calamità e fondi per i danni alle infrastrutture.

Foto da Facebook

Si contano i danni del maltempo a Frosinone e in tutta la Ciociaria, area colpita con forza dalle piogge incessanti che sono cadute sul Lazio negli ultimi giorni. Vista la gravità della situazione, il sindaco del capoluogo Riccardo Mastrangeli ha deciso di richiedere alla Regione di dichiarare lo stato di calamità naturale.

Maltempo a Frosinone: caduti 60 millimetri d'acqua in 14 ore

Il provvedimento è stato ufficializzato da una delibera di giunta del 7 gennaio 2026, arrivata dopo due giorni di allerta meteo della protezione civile prima Gialla e successivamente aumentata ad Arancione. Secondo i dati dell’ufficio meteo comunale, in 14 nella zona sono caduti 60 millimetri di acqua, arrivando 123 millimetri per tutti i primi sei giorni del 2026. In tutto il mese di gennaio 2025 ne erano caduti 78 millimetri, mentre 52 nel 2024.

Colpite le aree periferiche della città

"Tali eventi hanno determinato diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico, con frane, smottamenti, erosioni del suolo, allagamenti e gravi criticità alla viabilità e alle infrastrutture pubbliche e private", si legge nella delibera. In particolare sono state colpite le zone di Maniano – visitata dal sindaco Mastrangeli martedì 6 -, San Liberatore, via Castagnola, via Napoli e altre aree di periferia.

Il sindaco Mastrangeli in sopralluogo per i danni del maltempo

Richiesto stato di calamità e fondi straordinari

Da qui la decisione di chiedere la dichiarazione di ‘stato di calamità naturale‘ alla Direzione Protezione Civile della Regione Lazio "in conseguenza degli eventi eccezionali di natura meteorologica che nel corso dei giorni 05 e 06 gennaio 2026 hanno provocato ingenti danni al territorio comunale in particolare lungo le aree periurbane – prosegue la delibera di giunta -, creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento e condizioni diffuse di pericolo per la pubblica e privata incolumità".

Nelle prossime ore gli uffici comunali si occuperanno di raccogliere tutta la documentazione necessaria. Oltre allo stato di calamità, il comune di Frosinone chiederà "alla Regione Lazio ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’assegnazione di risorse finanziarie per fronteggiare le emergenze sopra richiamate".