Chi è la turista travolta e uccisa da un suv a Roma: si chiamava Laura Pessina e aveva 58 anni Aveva 58 anni e lavorava come parrucchiera: è Laura Pessina la turista di Monza travolta e uccisa a Roma, davanti al Teatro Marcello.

A cura di Beatrice Tominic

Laura Pessina, la turista di Monza travolta e uccisa da un suv a Roma.

Aveva cinquantotto anni la donna investita nella giornata di martedì 17 ottobre 2023 a Roma, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al marito davanti al Teatro Marcello. E proprio in via del Teatro Marcello, all'altezza di via di Montanara, è stata investita. Alla guida del suv che ha travolto la coppia di coniugi, due turisti di Monza, un uomo di 78 anni.

Gravi entrambi, sono stati trasferiti in ospedale. A poco più di 24 ore dall'arrivo nella struttura sanitaria, la cinquantottenne è morta: si chiamava Laura Pessina, di professione parrucchiera. Si trovava a Roma insieme al marito, rimasto gravemente ferito e alla suocera, fortunatamente illesa, per assistere all'udienza del Papa del mercoledì.

Chi era Laura Pessina

Laura era nota nella sua Brugherio, la cittadina più a sud della provincia di Monza e Brianza, a pochi chilometri da Monza. Lavorava come parrucchiera, mestiere che aveva svolto in diversi negozi e anche a domicilio. Oltre alla vita professionale aveva numerosi interessi ed era una persona altruista: appena qualche giorno fa si era offerta per truccare e acconciare gli attori e le attrici della compagnia teatrale "Ancora insieme", per i due spettacoli organizzati al teatro locale, il San Giuseppe.

Leggi anche Incidente in via di Portonaccio: auto travolge e uccide un uomo mentre porta a spasso il cane

Come sta il marito

Dopo lo schianto di martedì scorso, sia lei che il marito sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale. Lei era stata portata al San Giovanni, ad appena tre chilometri dal luogo dell'incidente. Il marito, che ha riportato diverse lesioni, è ancora gravissimo.

Secondo quanto si legge in alcune testate di Brugherio, oltre a loro si sarebbe trovata anche la suocera novantenne, rimasta qualche passo indietro e fortunatamente rimasta illesa. I tre erano appena scesi da un bus turistico a pochi passi dal Campidoglio: stavano attraversando la strada per andare a comprare i biglietti: è stato in quel momento che il suv li ha travolti.

Il commento dell'assessore ai Trasporti Patanè

"Siamo sconvolti e addolorati per le tragedie degli ultimi giorni – ha spiegato l'assessore capitolino alla Mobilità – Su via del Teatro Marcello negli ultimi tre anni non erano mai accaduti incidenti con feriti gravi. Il fatto che sia avvenuto con la presenza di strisce pedonali e di una segnaletica ben visibile è la cosa più preoccupante: ci servono soluzioni".

E poi ha ricordato: "Sappiamo che i pedoni sono le vittime più numerose, per questo abbiamo chiesto e ottenuto il finanziamento dal Ministero per i primi 40 black point pedonali e abbiamo progettato le prime 30, di 69, isole ambientali. Proprio in Via del Teatro Marcello la Polizia Locale ha previsto, già da queste ore e per i giorni a seguire, la presenza di autovelox mobile".