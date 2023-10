Attraversa sulle strisce al Teatro Marcello e viene travolta da un suv: morta la 58enne Laura Pessina Stava attraversando sulle strisce pedonali davanti ad uno dei monumenti più famosi della capitale ed è stata investita da un suv: 24 ore dopo è morta in ospedale.

A cura di Beatrice Tominic

L’attraversamento pedonale di via del Teatro Marcello all’altezza di via di Montanara, dove è stata investita la coppia di turisti milanesi.

È accaduto un paio di giorni fa, lo scorso martedì 17 ottobre 2023. Verso l'ora di pranzo, alle ore 13 circa, un suv ha investito una donna di 58 anni. La cinquantottenne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al marito. I due, turisti milanesi, sono stati falciati dal suv. La donna è morta il giorno dopo in ospedale. L'uomo, ferito gravemente, si trova ancora in condizioni critiche.

L'incidente in via del Teatro Marcello

È avvenuto ieri, nel cuore di Roma. I due turisti, che avevano raggiunto la capitale dal capoluogo lombardo, stavano girando la città quando sono stati investiti dal suv. Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in via del Teatro Marcello, all'altezza di via di Montanara, immortalate nella foto in apertura.

Non appena allertati, i soccorsi sono immediatamente arrivati sul luogo dell'incidente. Sul posto sono arrivati subito gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno iniziato i rilievi e gestito la circolazione stradale. Al volante del suv, una Mercedes Classe G, si trovava un uomo italiano di 78 anni.

Leggi anche Operaio 30enne di Ama viene travolto da un tir: rischia di perdere la gamba

I soccorsi in ospedale e la morte della 58enne

Oltre agli agenti della Polizia Locale, sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente preso in cura i due, trasferendoli in ospedale. La cinquantottenne è stata trasferita nel vicino ospedale San Giovanni, ad appena tre chilometri di distanza dal luogo dell'investimento. Nonostante le cure di medici e infermieri, sono subentrate complicazioni. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 ottobre, verso le ore 17, la donna è morta, mentre si trovava ancora all'interno della struttura ospedaliera.