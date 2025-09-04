Cesare Marchetti scompare in una zona impervia mentre cerca di tornare all’auto: ricerche nel bosco

Cesare Marchetti, 84enne originario di Terracina, è scomparso da ieri nel territorio di Pescorocchiano, in provincia di Rieti. L’uomo si trovava in una zona impervia e isolata, e ha perso l’orientamento mentre tornava alla sua auto.

Sono ore di apprensione queste per Cesare Marchetti, l'uomo di 84 anni scomparso nel pomeriggio di ieri dalla frazione di Santa Lucia a Pescorocchiano, in provincia di Rieti. Secondo le prime informazioni, l'uomo era andato a passeggiare all'interno di un castagneto ma ha perso l'orientamento mentre tornava alla sua auto. Da allora di lui, non si hanno più notizie.

Sono in corso le ricerche coordinate dalla prefettura di Rieti, e che vedono coinvolte la Compagnia Carabinieri di Cittaducale, con il supporto del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e delle squadre del Soccorso Alpino. Per cercarlo è stato attivato anche un elicottero del 16esimo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti. La zona in cui si è perso è particolarmente impervia e isolata, cosa che desta particolare preoccupazione.

A lanciare l'allarme è stata la moglie, che non vedendolo rientrare ha chiamato subito i soccorritori, che vanno avanti con le ricerche da ieri pomeriggio. La procura di Rieti ha chiesto di diffondere il comunicato della scomparsa anche sul territorio della provincia dell'Aquila. Non è escluso che Cesare Marchetti, camminando magari in preda alla confusione, sia arrivato sul territorio abruzzese.

La prefettura di Rieti ha comunicato che Cesare Marchetti "al momento della scomparsa indossava un pantalone beige, una maglietta nera a mezze maniche, una giacca a vento verde e scarpe da passeggio". Chiunque abbia notizie o avvistamenti utili è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112. I familiari, disperati, sperano di avere sue notizie e riabbracciarlo il prima possibile.