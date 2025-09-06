Cesare Marchetti è stato ritrovato nel bosco, un fungaiolo gli ha salvato la vita

Cesare Marchetti è stato ritrovato. A dare l’allarme un fungaiolo, che lo ha trovato a terra privo di forze dopo quasi tre giorni di ricerche. Sta bene e ha riabbracciato la sua famiglia.

Lieto fine per la vicenda legata alla scomparsa di Cesare Marchetti. L'ottantaquattrenne è stato ritrovato in un bosco a Pescorocchiano, in provincia di Rieti. A dare l'allarme è stato un fungaiolo, che ha chiamato le forze dell'ordine per fare la segnalazione. Di Marchetti non si avevano più notizie dal pomeriggio di mercoledì 3 settembre scorso, quando è uscito a fare una passeggiata in un castagneto in località Santa Lucia e non è più rientrato a casa. Probabilmente infatti ha perso l'orientamento, senza più riuscire a tornare alla sua auto.

Un fungaiolo gli ha salvato la vita

A rivelarsi fondamentale per Cesare Marchetti è stato l'intervento di un cercatore di funghi, che gli ha praticamente salvato la vita. L'uomo lo avrebbe notato a terra, privo di forze, in una zona impervia tra al vegetazione. Non possiamo escludere che senza il suo aiuto la vicenda avrebbe potuto concludersi con esiti ben più gravi, perché l'anziano è rimasto per molte ore senza cibo né acqua, esposto alle intemperie. Ma il fungaiolo fortunatamente si è trovato nel luogo giusto al momento giusto e lo ha soccorso.

Cesare Marchetti soccorso con l'eliambulanza

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 nell'area boschiva sono intervenuti vari mezzi di soccorso. Alla chiamata hanno risposto i carabinieri i vigili del fuoco, il soccorso alpino della guardia di finanza, gli operatori della protezione civile e il personale sanitario atterrato con l'eliambulanza. L'uomo è stato trasportato in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dov'è stato sottoposto agli accertamenti necessari per verificare che stesse bene. Da quanto si apprende Cesare Marchetti si trova al sicuro, sta bene e dopo il grande spavento ha potuto riabbracciare la sua famiglia.