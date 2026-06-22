Cassino, finisce con l’auto in una scarpata: morta la maestra d’asilo in pensione Serafina De Bernardis

La maestra d’asilo in pensione Serafina De Bernardis sabato sera è uscita di strada con l’auto a Sant’Angelo, frazione di Cassino. L’89enne è morta ieri all’Umberto Primo di Roma.

Via Ammaturo, nella frazione di Sant’Angelo in Theodice di Cassino

La perdita di controllo dell'auto e poi il volo nella scarpata. In queste circostanze ha perso la vita Serafina De Bernardis, 89 anni, residente nella zona di Colle Romano ma molto conosciuta a Cassino, dove dopo quarant'anni di carriera come maestra d'asilo era apprezzata e stimata. L'incidente è avvenuto nella notte di sabato 20 giugno, quando la donna stava rientrando a casa proprio dalla città del Frusinate, in via Ammaturo, nella frazione di Sant’Angelo in Theodice. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Ares 118, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento locale per il recupero della donna dall’abitacolo. I militari sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il ricovero d'urgenza a Cassino e il trasferimento a Roma in elicottero

Dopo un primo ricovero all'ospedale Santa Scolastica di Cassino a causa dei numerosi traumi riportati, le condizioni di De Bernardis sono peggiorate e i medici hanno deciso il trasferimento al Policlinico Uberto I di Roma, dov'è stata trasportata in elicottero ieri, domenica 21 giugno. Nella mattina l'89enne è spirata nel nosocomio capitolino. I carabinieri cercano di capire cosa possa aver fatto perdere il controllo del mezzo alla donna prima che finisse nella scarpata. Al momento c'è un testimone del sinistro, un giovane che era nelle vicinanze e che ha assistito alla scena, per poi allertare immediatamente i soccorsi.

La comunità di Cassino piange la maestra d'asilo

La notizia della scomparsa di Serafina De Bernardis si è diffusa ieri pomeriggio in tutta Cassino, dov'è stata accolta con grande tristezza. La donna, conosciuta e ben voluta dalla comunità della Città Martire, era originaria di Esperia, ma si era trasferita nel comune ciociaro per lavorare all'asilo comunale di via Po. Lì ha insegnato per 40 anni ai più piccoli, bambini tra i tre e i sei anni. Dopo il pensionamento si è dedicata a varie iniziative culturali e incontri promossi dalla città. La data dei funerali non è ancora stata fissata.